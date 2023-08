Amorbacher »Krims und Krams« vorerst in Marstall und Freihof

Trödelmarkt: Weniger Händlerstände

Amorbach 06.08.2023 - 11:25 Uhr 1 Min.

Beim Trödelmarkt im Marstall wäre noch Platz für viele weitere Stände gewesen, aber dennoch fanden viele Besucher hier ein Schnäppchen. Foto: Winfried Zang

Angesichts der noch monatelang andauernden Bauarbeiten in der Debonstraße befand es die Stadt für zweckmäßig, die Löhrstraße in der Innenstadt für den normalen Verkehr wie auch als Rettungsweg frei zu halten. Aus diesem Grund wird »Krims und Krams im Kerzenschein« laut Ankündigung aus dem Amorbacher Rathaus auch in den nächsten beiden Monaten September und Oktober im und um den Marstall stattfinden.

Hier Gedränge, dort viel Platz

Bei der Erstauflage am neuen Ort zeigte sich am Freitagabend ein unterschiedliches Bild: Während sich im Freihof die Menschen drängten und streckenweise kaum ein Durchkommen möglich war, war im Marstall jede Menge Platz. Dort fanden die Besucherinnen und Besucher Trödel und Kleidung, aber auch hochwertigere Stücke fanden Liebhaber. Einige Händler hatten ihre Stände darüber hinaus an den Rand des Freihofs in Richtung Abteikirche verlagert.

Im Vergleich zu so mancher vorhergegangenen Veranstaltung hatten am Freitagabend aber deutlich weniger Händler den Weg nach Amorbach gefunden. War die Urlaubszeit der Grund oder das Wetter? Da es die ganze Woche über zum Teil kräftig geregnet hatte, ist es durchaus vorstellbar, dass sich mancher Händler erst gar nicht bewarb und den Aufwand scheute, anzufahren, aufzubauen und bei möglicherweise strömendem Regen auf den Waren sitzenzubleiben.

Menschentrauben

So kam es, dass sich die Mehrzahl der Besucher nach einem Rundgang durch den Trödelmarkt in den Freihof verzog, wo sich schnell Menschentrauben bildeten. Man nutzte die Gelegenheit, sich zu einem Cocktail zu verabreden, türkische Spezialitäten zu genießen, eine Bratwurst zu verzehren und sich im Stehen oder im Sitzen zu unterhalten. Da passte es perfekt, dass bei angenehmen Temperaturen kein Tropfen Regen vom Himmel fiel und man gewann den Eindruck, dass auch am späten Abend noch viele Gäste den Weg in den Freihof fanden.

Für die Veranstaltungen im September und Oktober gibt es übrigens terminliche Veränderungen: Beide Male findet »Krims und Krams im Kerzenschein« nicht am ersten Freitag im Monat statt, sondern eine Woche später als üblich.

wiz