Kreisumlage, Sirenen und Schlaglöcher: Das beschäftigt Altenbuch aktuell

Bürgerversammlung am Freitag

Altenbuch 30.10.2023 - 16:02 Uhr 3 Min.

An der Bürgerversammlung in Altenbuch am Freitagabend nahmen rund 25 Personen teil. Bürgermeister Andreas Amend (vorne) führte durch die Veranstaltung. An der Bürgerversammlung in Altenbuch am Freitagabend nahmen rund 25 Personen teil.

Armin Alig stellte in Bezug auf die Kreisumlage in den Raum: »Von den Herrschaften frage ich mich manchmal: Wo bleibt der Durchblick oder der Verstand?« Damit bezog er sich auf diejenigen Kreisräte, die für eine Erhöhung der Umlage gestimmt hatten. Ab 2024 muss Altenbuch rund 135.000 Euro mehr an den Kreis zahlen, also rund 623.000 Euro. »Woher soll Altenbuch das Geld nehmen, ohne auf die anderen Anforderungen zu verzichten?«, fragte Alig weiter. »Man hat es bei den Wahlen gemerkt, wie viele Leute unzufrieden sind.«

Seitenhieb gebracht

Amend antwortete, er habe »alle Register gezogen bis zur Klage«, doch ohne Erfolg. Der Bürgermeister brachte noch einen Seitenhieb. So bezeichnete er die Mehrzahl der Kreisräte als »Lemminge«, die dem folgten, was »der Scherf« ihnen vorlese. Gemeint ist Landrat Jens Marco Scherf (Grüne). Amend hofft jetzt auf die Hilfe von »meinem guten Freund« Albert Füracker (CSU), dem bayerischen Staatsminister der Finanzen und für Heimat. Außerdem kündigte der Parteilose an, mehr als die üblichen 400 Festmeter Holz im Gemeindewald einzuschlagen, um die Kasse aufzubessern. »Der Wald verträgt das«, so der Bürgermeister. »Wenn man mit Bargeld bezahlen kann, ist das immer besser, wie wenn man es auf Kredit bezahlen muss.«

Sinkende Verschuldung

Generell wurde Amend auch bei dieser Gelegenheit nicht müde, zu betonen, dass in Altenbuch die Verschuldung in den vergangenen zehn Jahren um gut eine Million Euro gesunken sei. Zudem sei es bereits das zehnte Jahr in Folge, in dem kein Kredit aufgenommen werden musste. »Der Amend hat auch nicht vor, die letzten zwei Jahre Schulden zu machen«, bezog er sich auf seine verbleibende Amtszeit.

Alig fragte dann noch, ob der Gemeinde bekannt sei, welche Windräder im Spessart entstehen könnten. Amends Antwort: »Es werden welche kommen, davon bin ich überzeugt.« Doch er schätzt, dass vor drei bis fünf Jahren nichts gebaut werde. »Aber von der Gemeinde her sind keine Initiativen geplant.«

Klarstellung im Amtsblatt

Auch Christiane Hirsch-Dimaggio hatte zwei Fragen: Einmal wollte sie wissen, was künftig mit Sirenen im Ort sei. Man habe ihr einen Zettel in den Briefkasten geworfen, wonach die Anwohner der Spessartstraße dagegen seien, dass in ihrer Straße eine Sirene aufgestellt wird. Amend erklärte, der Gemeinderat habe die Entscheidung getroffen, dass die Sirenen auf Gemeindegrund gestellt werden, und zwar am Feuerwehrhaus und am Kriegerdenkmal. Er sprach auch von viel Widerstand und Sorgen im Rahmen einer Bürgerbefragung. Aber: »Das Hauptaugenmerk ist nicht die Sirene, sondern dass der Amend auf die Idee kommt, Handyfunkmasten hinzumachen«, so der Bürgermeister. Dem sei nicht so und das wolle er im nächsten Amtsblatt auch klarstellen.

Die nächste Frage von Hirsch-Dimaggio bezog sich auf die E-Ladesäule am Feuerwehrhaus. Dort sehe sie immer wieder Autos. »Wer hat das die ganze Zeit bezahlt?«, stellte sie in den Raum. Amend antwortete: »Die Gemeinde.« Er habe vor neun Jahren dafür gerungen, dass neben Fahrrädern auch Autos dort geladen werden können. Jedoch komme die Säule demnächst weg. Das Bayernwerk habe bereits den Auftrag, eine neue Säule zu bauen, diesmal näher an die Bushaltestelle. Dort müssten Nutzer dann für das Laden zahlen. Matthias Karl wollte wissen, ob dafür die Parkplätze an der Feuerwehr reduziert würden. Amends klare Aussage: »Nein.«

Sorge vor einem Unfall

Markus Herrmann trieben dann noch Schlaglöcher im Ort um. Er äußerte die Sorge, dass einem Kind auf einem Fahrrad ein Unfall passieren könne. »Ich bin 150 Prozent auf deiner Seite«, sagte der Bürgermeister. Er habe erst in der vorigen Woche die »oberste Führungsmannschaft« der Deutschen Glasfaser einbestellt, die derzeit das Glasfasernetz vor Ort ausbaut. Das Unternehmen habe nun die Auflage, die Schlaglöcher an Steigungen innerhalb von drei Wochen zu beseitigen und die restlichen bis zum 30. November.

Wenn dem nicht Folge geleistet werde, werde er eine Aschaffenburger Firma beauftragen, das zu machen. Die Rechnung werde er dann an die Deutsche Glasfaser schicken, so der Bürgermeister. Einen besorgten Zwischenruf eines Bürgers konterte Amend so: »Ich habe da keine Bedenken, die bezahlen das auch.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bürgermeister Andreas Amend zu Flüchtlingen in Altenbuch Derzeit sind 44 Geflüchtete in Altenbuch untergebracht. Der Ort im Südspessart zählt laut Angaben der Verwaltung derzeit 1339 Einwohner (Stand 1.10.2023). Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) betonte: »Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber es muss alles mit Maß und Ziel sein.« Doch das Maß sei in Altenbuch »schon lange überschritten«. Amend sagte weiter: »Ich behaupte, das wird im November und Dezember zur Eskalation kommen, weil die Gemeinden das nicht mehr mitmachen.« Erst vor Kurzem berichteten wir im Artikel »Komplette Erschöpfung aller Strukturen im Kreis Miltenberg« über die angespannte Flüchtlingssituation. Demnach wird die Suche nach weiteren Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen immer verzweifelter. (juh)