Kreisjugendring Miltenberg feiert doppeltes Jubiläum

Arbeitsgemeinschaft seit 75 Jahren aktiv - Beitritt des KJR Obernburg vor 25 Jahren - Eine Erfolgsgeschichte

Erlenbach a.Main 25.06.2023 - 14:23 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auftakt der Feierlichkeiten: Das Jugendorchester Leidersbach eröffnete den Abend. 150 Zuschauer feierten mit dem Kreisjugendring bei Cocktails und gutem Essen.

Vorsitzende Alison Wölfelschneider erläuterte in ihrer Rede den Zweck dieser Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände auf Landkreisebene. Der KJR ist zusätzlich vernetzt mit der Politik und spielt eine Rolle bei der Verteilung öffentlicher Gelder und der Gewährung von Zuschüssen an die Jugendorganisationen.

In ihrem Rückblick erläuterte Wölfelschneider, der KJR habe sich nach der NS-Zeit unter Aufsicht der amerikanischen Besatzungsmacht gegründet und knüpfe an die Jugendverbände an, die bereits vor dem Krieg existierten. Er versammelt unter seinem Dach mehr als zwei Dutzend Jugendvereine, darunter Sportvereine wie die Solijugend Amorbach, Musikvereine wie das Jugendorchester Leidersbach, das das Jubiläum am Freitag umrahmte, Pfadfindergruppen oder den Circus Blamage. Ein herausragendes Projekt, das der KJR unterstützt hat, war das Verbände-Festival 2022 im Miltenberger Jugendhaus St. Kilian. Jugendliche aus verschiedenen Vereinen mussten an einem Strang ziehen, um dieses Großprojekt auf die Beine zu stellen.

Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie ist die Jugendarbeit im KJR weiterhin aktiv. Eine Geschäftsführerin und sieben Ehrenamtler kümmern sich um die Belange der Jugendlichen, fördern Gemeinschaft und setzen sich auch politisch für sie ein. So sammelt der Kreisjugendring momentan Unterschriften für eine Petition zur Einführung des Wahlalters ab 16 Jahren (Vote 16).

Landesweit nimmt der Bayerische Jugendring (BJR) die oberste Ebene ein und ist dem Sozialministerium untergeordnet. Der BJR stellt finanzielle Mittel und Unterstützung bereit und fördert die politische Bildung junger Menschen. Während der BJR als Körperschaft des öffentlichen Rechts agiert, sind Jugendringe in anderen Bundesländern oft auf Vereinsbasis organisiert.

Julia Preißer