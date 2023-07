Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreisel vor Trennfurt eine Woche voll gesperrt

Baustelle und Umleitung ab 31. Juli

Klingenberg a.Main 19.07.2023 - 14:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Um eine provisorische Umfahrung für den Verkehr aus Richtung Klingenberg herzustellen, wird das Verbindungsstück zwischen Kreisel und Bahnübergang bis Samstag, 5. August, voll gesperrt und während der Sperrung neu asphaltiert. Für den Verkehr von und nach Klingenberg ist in dieser Zeit eine Umleitung durch Trennfurt eingerichtet. Ab Sonntag, 6. August, läuft der Verkehr in Richtung Klingenberg dann bis voraussichtlich 20. Oktober in beiden Fahrtrichtungen über die provisorische Umfahrung.

Ab 20. Oktober wird dann noch die Fahrbahn zwischen dem Wika-Kreisel und der Anschlussstelle zur B 469 erneuert. Diese Arbeiten sollen bis Anfang November dauern.

Js