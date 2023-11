Kreisel an Aral-Tankstelle in Obernburg wird saniert

Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg saniert derzeit den Kreisverkehrsplatz an der Aral-Tankstelle. Die Arbeiten sollten bis Freitag, 10. November abgeschlossen sein. Bildunterschrift 2023-11-06 --> Die Sanierung des Kreisels an der Aral-Tankstelle in Obernburg soll bis Freitag, 10. November abgeschlossen sein. Foto: Martin Roos