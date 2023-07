Kreis Miltenberg braucht mehr Personal für Herkulesaufgaben

Der Land­kreis Mil­ten­berg steht fi­nan­zi­ell vor schwie­ri­gen Zei­ten und prompt wird der Um­gang der po­li­ti­schen Pro­ta­go­nis­ten mit­ein­an­der rup­pi­ger. In der Ge­ne­ral­de­bat­te zum Haus­halts­plan 2023 am Mon­tag setz­te Land­rat Jens Mar­co Scherf, auf At­ta­cke und griff die CSU-Frak­ti­on und de­ren Sp­re­cher Ar­min Bohn­hoff scharf an. Bohn­hoff wie­der­um sprach Scherf und dem Etat­ent­wurf »je­g­li­chen er­kenn­ba­ren Spar­wil­len« ab. Mit ih­rer Ab­leh­nung des Haus­halts­plans blieb die CSU je­doch al­lein. Al­le an­de­ren Frak­tio­nen stimm­ten dem Ent­wurf zu.