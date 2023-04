Kreis-Jubiläum mit Galakonzert in Adelsheim gefeiert

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 25.04.2023 - 15:07 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einem Galakonzert mit dem Orchester der Schlossfestspiele Zwingenberg bereitete der Neckar-Odenwald-Kreis seinen Bürgern ein gelungenes Geschenk zu seinem 50-jährigen Bestehen.

Kultur: Rund 650 Besucher haben am Sonntag in der Eckenberghalle in Adelsheim ein außergewöhnliches Konzert mit dem Orchester der Schlossfestspiele Zwingenberg erlebt. Der Neckar-Odenwald-Kreis feierte damit sein 50-jähriges Bestehen. Auch die Liste der Ehrengäste war des besonderen Anlasses würdig: So gaben sich unter anderem Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl, Regierungspräsidentin Sylvia Felder und Anton Baron, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, die Ehre. Auch der Tübinger Landrat Joachim Walter, zugleich Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, die Landräte benachbarter Landkreise, ehemalige und aktuelle Bundestagsabgeordnete sowie Prinzessin Marianne und Prinz Ludwig von Baden waren der Einladung gefolgt.

Das Orchester der Schlossfestspiele Zwingenberg mit seiner Konzertmeisterin Ursula Greif aus Wien bot schwungvolle Operettenmelodien und Tänze von Johann Strauss, Vater und Sohn, Josef Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kálmán, Robert Stolz und Ernesto De Curtis dar. Die beiden Solisten, die Sopranistin Xenia von Randow und der Tenor Manolito Mario Franz, verfügen ebenfalls über eine außergewöhnliche Qualität. Immer häufiger klatschten die Besucher mit. Und als Roos mit »O sole mio« das letzte Stück des Abends ankündigte, ging ein Raunen durch die Reihen.

Kommunales: Meikel Dörr, Leiter der »Stabsstelle Bürgermeister« im Walldürner Rathaus, hat seine Bewerbung zur Bürgermeisterwahl in Walldürn abgegeben. »Ich bewerbe mich aus voller Überzeugung und Hingabe für meine Heimatstadt. Ich weiß: Unser Walldürn kann mehr! Lassen Sie uns Walldürn miteinander gestalten!«, sagte er in einer Stellungnahme gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Damit ist Dörr der zweite Bewerber nach Amtsinhaber Markus Günther. Die Wahl findet am 9. Juli, ein möglicher zweiter Wahltermin am 23. Juli statt.

Bildung: Der Gemeinderat von Buchen hat bei seiner Sitzung am Montag das Konzept für den in Bau befindlichen Sportkindergarten verabschiedet. Außerdem soll diese Einrichtung den Namen »Wirbelwind« erhalten. Der Kindergarten soll im September eröffnet werden. Träger ist die Stadt Buchen. Man wird mit dem TSV Buchen kooperieren. Die Kinder können auch Sportangebote des Vereins wahrnehmen. Der Kindergarten soll bis zu 85 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren aufnehmen können.

Martin Bernhard