Miltenberger Kreis-CSU geht auf Distanz zum Biosphärenreservat

Arbeitsgruppe Umwelt sieht wenig Interesse

Vieh im Spessart bei Weibersbrunn: Der Bauernverband hat ein Schreiben mit Forderungen und Vorschlägen zu einem möglichen Biosphärenreservat in der hiesigen Region vorgelegt. Foto: Stefan Gregor

Man nehme an, »dass die Bevölkerung mit dem gegenwärtigen Zustand zufrieden ist«, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU-Arbeitsgruppe Umwelt unter Hinweis auf die schwache Beteiligung an der Online-Befragung im Rahmen der Machbarkeitsstudie.

Die Teilnahme von lediglich 3180 Personen an der Onlinebefragung in den Landkreisen Miltenberg, Aschaffenburg und Main-Spessart sowie der Stadt Aschaffenburg, die eine Gesamtbevölkerung von etwa 500.000 Menschen umfassen, werfe Fragen auf, schreibt Christian Schreck, Vorsitzender der Arbeitsgruppe. Auch wenn die Studie nicht den Anspruch hatte, repräsentativ zu sein, liefere sie dennoch klare Hinweise auf eine zurückhaltende Haltung. Die Interpretationsmöglichkeiten zur geringen Bürgerbeteiligung seien vielfältig, erlauben nach Meinung der AG-Mitglieder, auch die Annahme, dass der Wunsch nach einem Biosphärenreservat nicht allzugroß ist.

Man erwarte gespannt die Präsentation der Machbarkeitsstudie am 16. November in Lohr. Die Entscheidung über ein Biosphärenreservat liege im nächsten und entscheidenden Schritt bei den Kommunen, denn ohne die Zustimmung und die aktive Bereitstellung von Waldflächen durch die Kommunen werde die Umsetzung dieses Vorhabens unmög-lich.

Der Hinweis in der Pressemitteilung zielt auf den bestehenden Landtagsbeschluss, keine weiteren Flächen im Staatswald stillzulegen. Aktuell sind 2000 Hektar Staatswald aus der forstlichen Nutzung genommen,; sie könnte Kernzonen des künftigen Biosphärenreservat bilden.

»Der Freistaat Bayern hat hier bereits ein beeindruckendes Angebot gemacht, und weitere Stilllegungen im Spessart Staatswald sind nicht geplant«, zitiert die Pressemitteilung dazu den neu gewählten Landtagsabgeordneten Martin Stock. Für die bisher geplante Gebietskulisse der Biosphärenreservate reichen diese Schutzgebiete nicht aus. Wenn es bei den 2000 Hektar bleibt, müsste das Biosphärenreservat daher deutlich kleiner werden. Diese Fragestellung wurde allerdings im Rahmen der Machbarkeitsstudie nicht erörtert erörtert.

Stilllegungen nicht sinnvoll

Die CSU-Arbeitsgruppe Umwelt spricht sich grundsätzlich für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder aus. Nur so könnten klimaresistente Baumarten eingeführt und gleichzeitig der wachsende Bedarf an Holz als Rohstoff, beispielsweise im Bauwesen, gedeckt werden.

Es ergebe keinen Sinn, »unsere eigenen Wälder stillzulegen und Holz aus anderen Ländern wie Osteuropa oder dem Amazonasgebiet zu importieren«, zitierte die Pressemitteilung dazu die Position des CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Hoffmann.

In den Wäldern stecke aber weit mehr als nur Holz - sie seien das Zuhause für eine Fülle von Pflanzen, Pilzen, Insekten, Reptilien und Tieren und spielten eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Wasserhaushalts und dienen als wichtiger Kohlendioxid-Speicher.

Um den neuen klimatischen Bedingungen gerecht zu werden, hält die CSU-Arbeitsgruppe klimaresistente Baumarten und gezielte Maßnahmen unerlässlich. Die bewährte Strategie der Bewahrung und Pflege unserer Spessartwälder habe sich über Jahrhunderte bewährt und ebne den Weg für eine dauerhaft nachhaltige Zukunft.

kü