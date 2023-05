#Krautschau ist eine Aktionswoche für kleine Ritzenrebellen

Spaziergang am 21. Mai in Obernburg

Obernburg 11.05.2023 - 11:10 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit Kreide markiert: eine Wiesen-Margerite Foto: Martina Gehret/Bund Naturschutz

Initiiert von der Frankfurter Senckenberg Gesellschaft kann vom 18. bis 29. Mai jeder mitmachen und der winzigen Flora mit bunter Kreide Aufmerksamkeit verschaffen. Koordiniert wird die Aktionswoche von der Senckenberg-Wissenschaftlerin Julia Krohmer gemeinsam mit Alexandra-Maria Klein von der Universität Freiburg. Die Beschriftungen können fotografiert und in den sozialen Medien geteilt werden.

Mit dabei ist auch der Miltenberger Bund Naturschutz (BN). »In den Pflaster-Ritzen der Wege, Plätze und Mauern im Siedlungsbereich wachsen jede Menge Wildpflanzen, die sehr wichtig für uns sind«, erklärt Steffen Scharrer, Vorsitzender BN-Kreisgruppe Miltenberg. »Wir werben dafür, sie wachsen zu lassen.« Grüne Fugen seien nicht nur schön, sie nehmen Regenwasser auf, binden Staub, tragen zur Artenvielfalt bei und liefern mit ihren Blüten Nektar und Pollen für Insekten.

Am 21. Mai wird zusammen mit dem Naturschutzverein Erlenbach bei einem Spaziergang in Obernburg nach Ritzenrebellen Ausschau gehalten. Anmeldung (Erwachsene und Kinder ab acht Jahren) bis 16. Mai: miltenberg.bund-naturschutz.de/veranstaltungen. Außerdem bietet der BN-Miltenberg in diesem Jahr erstmals ein Krautschau-Mitmach-Projekt für Schulen im Landkreis Miltenberg an.

Eine Übersicht zu gemeldeten öffentlichen Rundgängen gibt es ab 15. Mai unter senckenberg.de/krautschau.

Martina Jordan