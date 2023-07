Kostenfrage ungeklärt: Wie teuer wird Kirchzells neues Feuerwehrhaus?

Kirchzell 02.07.2023

Unmittelbar an der vorhandenen Feldscheune soll der Kreisel gebaut werden

Aufgrund der Kostenfrage traf das Gremium noch keine Entscheidung. Auf Antrag der Freien Wähler soll die Verwaltung zunächst eine Kostenschätzung für die Baumaßnahmen Feuerwehrhaus, Brückenneubau und Kreiselanbindung vorlegen.

Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) informierte darüber, dass das Ingenieurbüro Obermeyer überprüft hatte, ob sich das Feuerwehrhaus an die Staatsstraße anbinden lässt. Neben der neuen Straße muss demnach auch der Weg zum landwirtschaftlichen Anwesen Schäfer verlegt oder integriert werden. Für die Brücke muss die Gemeinde hydraulische Untersuchungen in Auftrag geben. Sie stellen die Auswirkungen auf den Gewässerverlauf dar.

Von einer Verlegung der Zufahrt zum Aussiedlerhof riet das Büro Obermeyer ab. Das Gelände sei dort zu steil. Beim Bau entstünden bei dieser Variante Böschungen von bis zu 16 Metern Höhe. Etwa 18.000 Kubikmeter Erdmassen müsste eine Firma für etwa 1,3 Millionen Euro ausbauen und abfahren.

Für diese Summe könne dort gemäß der Kostenpauschale des zuständigen Bayerischen Staatsministeriums auch einen Kreisverkehr errichtet werden. Ein Kreisel habe aber den Nachteil, dass er weiträumig in das Überschwemmungsgebiet des Gabelbachs eingreift. Das Wasserwirtschaftsamt habe deshalb darauf hingewiesen, dass die Gemeinde dann neue Flächen finden muss, auf denen sich der Bach im Falle eines Hochwassers ausbreiten könne. Ohne den Ausgleich für diesen sogenannten Retentionsraum erhalte die Variante keine Genehmigung. Dennoch kommt das Ingenieurbüro zum Schluss, dass die Verlegung der Zufahrt mehr Nachteile bringt als ein Kreisel.

Im Raum steht nun ein Bau mit einem Kreisel, der einen kleineren Durchmesser von 3 Metern besitzen soll. Dafür gibt es zwei Vorschläge. In der ersten Variante soll der Kreisel in einem Bereich entstehen, in dem die Gemeinde die Grunderwerbsgrenze einhalte und der Abstand der Böschungskante zur Feldscheune ausreichende 4,5 Meter betrage. Doch in dem Fall werde sowohl eine Stützwand als auch ein Verbau zur Baugrubensicherung nötig. Das schlage mit Zusatzkosten im sechsstelligen Bereich zu Buche. Zudem erfordere die erste Variante größere Eingriffe in das Überschwemmungsgebiet als der zweite Vorschlag.

In der zweiten Variante werde dagegen Grunderwerb nötig und der Kreisel rücke näher an die Scheune heran. Deshalb sprach sich Bürgermeister Schwab dafür aus, zunächst die erste Variante weiter zu verfolgen. Die Gemeinde könne damit auch austesten, ob sich ein Kreisel wasserrechtlich genehmigen ließe. Denn gelinge das bei der ersten Variante, sei der Bau der zweiten erst recht möglich. Später könne dann der Gemeinderat in einem genauen Kostenvergleich entscheiden, welche Kreiselvariante günstiger sei. So weit wollte das Gremium aber ohne bessere Anhaltspunkte für Kosten noch nicht mitgehen. Es will erst in einer künftigen Sitzung entscheiden, welche Kreiselvariante es untersuchen lässt.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Kirchzells Gemeinderat sprach in seiner Sitzung am Freitag, 29. Juni, über diese weiteren Themen: Friedhof: Pfarrer Michael Prokschi wünscht sich Urnenfelder für den Kirchzeller Friedhof. Das teilte Bürgermeister Stefan Schwab nach einer Friedhofsbegehung mit. Urnenfelder erfreuten sich zunehmend an Beliebtheit. Sie haben den Vorteil, dass Angehörige sie nicht pflegen müssen. Weiter soll vom Vorplatz zum neuen Friedhof eine Rampe entstehen. Waschbetonplatten sollen das Pflaster auf dem Friedhofsvorplatz ersetzen. Schwab teilte zudem mit, dass die Gemeinde eine Ulme fällen lässt, die die Friedhofsmauer beschädigt. Der Totenweg soll nicht asphaltiert werden. Schulfahrt: In Amorbach startet Mitte Juli der Ausbau den Debonstraße. Auswirkungen habe das für den Schülertransport in Kirchzell. Hier seien Eltern aufgerufen, ihre Kinder nicht zur Schule zu fahren, um zu Bring- und Abholzeiten eine übermäßige Belastung der Verkehrsstrecke zu vermeiden. Die Gemeinde hat aktuell eine Überdachung für busfahrende Kinder an der Grundschule neben dem Krippengebäude in Auftrag gegeben. Brückenabriss: Nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, keinen Ersatzbau für den Fußsteg zwischen Pfarrgasse und ehemaligem Kindergarten zu errichten, wird die marode Brücke jetzt abgebaut. Das kostet sie 8.300 Euro. Kirche Watterbach: Die Gemeinde unterstützt Arbeiten am Dach der Kirche Watterbach mit 5.000 Euro. Das hatte die Kirchenverwaltung beantragt. Außerdem übernimmt sie die Kosten für die Sanierung des Ziffernblattes der Turmuhr in Höhe von 936 Euro. Sollten außergewöhnliche Kosten entstehen, will das Gremium über eine weitere Förderung beraten. Hochwasser: Die Gemeinde lässt ein sogenanntes Hochwasser-Audit für 14.900 Euro durchführen. Das bewertet das Risiko einer Überflutung von Bächen und Kanälen. Der Freistaat fördert die Maßnahme mit 11.200 Euro. Feuerwehr: Die Feuerwehr erhält Ausrüstung für 15.300 Euro sowie vier Schutzanzüge für Atemschutzträger zum Preis von 6.600 Euro. Wind- und Solarkraft: Die Gemeinde will einem regionalen Energiewerk beitreten, das signalisierte der Gemeinderat einstimmig. Sie wäre damit nach der Gründung Gesellschafter der REW Untermain GmbH. Das regionale Energiewerk hat das Ziel, den Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarkraft im Kreis voranzubringen. Die Gemeinde selbst hatte Anfang Juni eine Photovoltaikfläche auf dem Wasserwerk Ottorfszell in Betrieb genommen. Mobilfunk: Eine Begutachtung des Pfarrhauses in Watterbach hat ergeben, dass das Gebäude grundsätzlich für einen Mobilfunk-Dachstandort geeignet ist. Eine endgültige statische Prüfung stehe noch aus. Keine Entscheidung ist für den Standort in Preunschen gefallen. Hierfür hatte die Gemeinde im Oktober letzten Jahres einen Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Die Telekom rechne nicht mit einer Genehmigung vor Ende des Jahres.