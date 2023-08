Konzert in Bürgstadt: Musikalische Leidenschaft und starke Performance

Leonard Cohan Tribut

Bürgstadt 11.08.2023 - 14:22 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sänger und Gitarrist Denis Fischer sowie Carsten Sauer am Piano präsentierten am Donnerstagabend in authentischer Art und Weise im Außenbereich der Bürgstädter Churfrankenvinothek Songs von Leonard Cohen und begeisterten mit einer starken Performance ihr Publikum.

Es brauchte nur die starke Stimme und das abwechslungsreiche Gitarrenspiel von Fischer sowie die äußerst versierte und vielschichtige Performance von Sauer, um die Gäste zu verzaubern.Mit wenigen Mitteln schufen sie eine intensive Atmosphäre. Diese war, ganz dem Vorbild entsprechend, mal mitreißend und mit Schwung, ein anderes Mal schwelgte das akustische Gesamtbild in unvergleichlicher Melancholie.

Auftritt kam dem Original sehr nahe

Musik und das Timbre der Stimme kamen dem Original sehr nahe: Eine würdevolle Verneigung mit eigener Note. Ricardo Shears, Geschäftsführer der Churfrankenvinothek, eröffnete mit einer kurzen Ansprache den Abend im Zeichen des aus Kanada stammenden Musikers, hieß Zuhörer und das Duo willkommen.

Den Einstieg in das zweiteilige Set bildete der Song "Dance Me To The End Of Love". Fischer überzeugte mit angenehmer wie ausdrucksstarker Stimmlage, untermauert von ebenso versiertem, klaren Gitarrenklängen. Flankiert wurde das Ganze von hervorragender Pianobegleitung. Sauers Talent an den Tasten und Fischers Können an der Sechssaitigen und im Bereich der Vocals ergänzten sich wie selbstverständlich.

"The Gypsy's Wife": Ein Beispiel für Emotionen und Qualität

Damit setzten die Beiden schon früh Qualitätsmerkmale ihres Zusammenspiels fest. Sie hielten das Niveau bei und erweiterten immer wieder mit neuen Facetten und emotionalen Momenten. Beispielhaft hierfür war die Version von "The Gypsy's Wife". Die Mischung aus gesungenen und in tiefer Lage gesprochen vorgetragenen Lyrics war glanzvoll.

Bei manchen Stücken konzentrierte sich Fischer nur auf den Gesang, wie bei "Take This Waltz", während er dann bei gleichbleibend fantastischer Leistung beim Vortragen der Texte auf dramaturgisch geschickte Gestik setzte. Sauer, in solchen Momenten dann alleine für das instrumentale Fundament zuständig, zeichnete stets die passenden akustischen (Stimmungs-)Bilder.

Lyrische Beiträge ergänzten den Abend

Zwischen den Liedern gab es immer wieder gesprochene Lyrik, die nochmals ganz eigene Facetten in den Abend brachte. Zusammen mit dem gemütlichen Flair der Churfrankenvinothek und den lauen Temperaturen kamen die Besucher somit in den Genuss eines schönen Gesamtpakets in Sachen Live-Musik. mab

mab