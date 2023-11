Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kontroverse um Miltenberger Burgmuseum

Fabian Müller-Nittels stößt mit Umgestaltungsplänen auf Widerspruch

Miltenberg 10.11.2023 - 13:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

museum burg mildenburg Fabian Müller-Nittels.

Müller-Nittels hatte zum Jahreswechsel 2022/23 die Leitung der Miltenberger Museen von Hemann Neubert übernommen.Bereits in seiner »100-Tage-Bilanz« Anfang April hatte er angekündigt, im Lauf seines ersten Jahres in Miltenberg »erste Impulse« setzen zu wollen. Infolge der erfolgreichen, langjährigen Arbeit seines Vorgängers Hermann Neubert habe er nicht »nur einen leichten Start« gehabt, sondern auch Zeit, »seine Visionen zu entwickeln«. Gegenüber diesem Medienhaus sagte der neue Museumsleiter damals noch: »Es gibt keine Brandherde, nichts, wo ich ganz dringend handeln müsste.«

Das hat sich jetzt offenbar geändert: Als Müller-Nittels vor mehr als 40 Zuhörern seine Ideen zur »Umstrukturierung« der Museen skizzierte und dabei auf eine »gewisse Modernisierung« abhob, gab es bei vielen Besuchern vor allem bei seinen Ausführungen zu geplanten Veränderungen auf der Burg heftigen Widerspruch, der in dieser Deutlichkeit offenbar auch den Vorsitzenden des Freundeskreises, Ernst Spindler überraschte. Denn Müller-Nittels regte nicht nur eine Verlagerung der Ausstellung zur Burggeschichte vom Kellergewölbe ins Erdgeschoss an, sondern sprach auch von der Notwendigkeit neuer »Vermittlungsräume« in der Burg und brachte zudem eine neue Nutzung und Gestaltung des Eingangsraums zur Burg ins Spiel.

Ikonen-Kunst »zurückfahren«?

Besonders unruhig wurde es, als deutlich wurde, dass der Museumsleiter den bisherigen Stellenwert der Kunst - der Ikonen und der modernen Werke - offenbar deutlich zurückfahren will. Altbürgermeister Joachim Bieber hakte nach, ob das mit Jürgen Lenssen abgesprochen sei, der ja zwischen 2006 und 2011 das neue Konzept für die Burg entwickelt und stets intensiv unterstützt habe. Als Müller-Nittels das verneinte und darauf hinwies, dass er mit der Diözese gesprochen habe, war vom geselligen, traditionellen Informationstreffen nicht mehr viel zu spüren.

Konfrontation war angesagt: Bieber nannte das Vorgehen des Leiters »höchst fahrlässig«, sein Nachfolger Helmut Demel warf Müller-Nittels vor, das hochgelobte Konzept für die Burg einfach über Bord zu werfen wie »der Blinde, der von der Farbe redet«. Als der Leiter sein »intellektuelles Museumskonzept« anriss - Regionalmuseum mit Frühgeschichte, wobei nicht nur »Akademiker mit Akademikern kommunizieren« sollen, wiederholte Bieber seine zentrale Kritik, dass ein solcher Eingriff mit grundlegender Veränderung des Konzepts, unbedingt mit Lenssen und auch mit dem Stadtrat besprochen und abgestimmt werden müsse. Demel hielt Müller-Nittels vor, wie eine »Mimose« auf Kritik zu reagieren, als dieser davon sprach, dass die Kritiker seine Kompetenz infrage stellen wollten.

Heinz Linduschka