Konfirmanden mit leichtem Gepäck

13 Jugendliche feierten in der Friedenskirche ihre Konfirmation

Obernburg 08.05.2023 - 18:12 Uhr < 1 Min.

Die Jugendlichen trafen sich am Samstag gemeinsam mit Pfarrer Stefan Meyer vor der Friedenskirche, um anschließend ihre Konfirmanden-Beichte abzulegen.

Am Samstagabend feierten die Jugendlichen mit Pfarrer Stefan Meyer Abendmahl und legten ihre Konfirmanden-Beichte ab. Der Gottesdienst am Sonntag stand unter dem Thema »Mit leichtem Gepäck unterwegs«. Der Pfarrer packte aus einem Rucksack Bibel, die zehn Gebote, Glaubensbekenntnis, Kreuz, Schirm und Schokolade aus. Unterstützt wurde er von den Jugendleiterinnen Ida Preß und Dara Stahl sowie vom Vertrauensmann Theo Buschhaus. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Band »Sunrises« und von Udo Keller an der Orgel./Foto:

ro Martin Roos