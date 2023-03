Kommunales Energiewerk in Planung

Magna-Mirrors: Brief an Hubert Aiwanger

Dorfprozelten. Bürgermeisterin Lisa Steger hat das Ratsgremium in der Gemeinderatssitzung am Dienstag über die von Magna Mirrors beabsichtigte Betriebsschließung zum Ende des Jahres 2025 informiert. Nach dem Gespräch mit der Geschäftsführung von Magna Mirrors am vergangenen Mittwochabend hatte es ein kurzfristig einberufenes Informationstreffen gegeben. Bei diesem Treffen berichtete Steger den anwesenden Gemeinderäten, dass sie ein Schreiben an Staatsminister Hubert Aiwanger angefertigt habe. Dieses Schreiben wurde ebenfalls von Landrat Jens Marco Scherf mit unterzeichnet und am vergangenen Donnerstag abgeschickt. Im Verteiler mit aufgenommen waren die Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel und Alexander Hoffmann, der Landtagsabgeordnete Berthold Rüth sowie die Präsidentin der IHK Aschaffenburg Heike Wenzel. Der Landtagsabgeordneter Berthold Rüth hatte Hubert Aiwanger nochmals direkt persönlich angeschrieben und informiert. Die beiden Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel und Alexander Hoffmann informierten etwa zeitgleich den Wirtschaftsminister der Bundesregierung Robert Habeck über die aktuelle Sachlage in Dorfprozelten.

Aiwanger und Habeck seien nach Dorfprozelten eingeladen worden, um sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen, und um auszuloten, in welcher Art und Weise die Politik im Kampf um die Arbeitsplätze helfen könne, meinte Steger. Sie sei sich sicher, dass noch etliche Gespräche - sowohl mit der Geschäftsführung des Unternehmens als auch mit dem Betriebsrat folgen werden. Die Sorge um die knapp 500 Beschäftigten bleibe aber bestehen. "Aber nur gemeinsam können gute Lösungen für alle Beteiligten auf den Weg gebracht werden", so die Bürgermeisterin. wero