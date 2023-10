Wahlgang mit Wagenwäsche in Miltenberg

Georg Kümmel plädiert für ein Bonusprogramm für Wähler

Waschtag: Zur regelmäßigen Autopflege gehört die Autowäsche.

Damit ist eine dramatisch niedrige Wahlbeteiligung wie im Juni bei der OB-Wahl in Mannheim mit nur 32 Prozent im Freistaat schon mal ausgeschlossen. Doch so erfreulich die hohe Zahl der Briefwähler grundsätzlich auch ist, sie wirft doch ein Problem auf.

In den Wahllokalen wird über weite Strecken des Sonntags gähnende Leere und Langeweile bei den ehrenamtlichen Helfern herrschen. Erste Gemeinden haben darauf reagiert und die Zahl der Wahllokale reduziert oder wie in der Kreisstadt Miltenberg neu geordnet.

Vier Wahllokale gibt es hier, zwei in der Kernstadt, eins im Stadtteil Nord und eins in Breitendiel. Für die Stadtbewohner sind die Wege kurz, die Wähler aus den Höhenorten Mainbullau, Wenschdorf und Schippach müssen sich aber ins Auto setzen.

Motivierte Wutbürger

Das macht Sorge, dass Mühe und klimaschädliche Anfahrt Wähler aus dem bürgerlichen Lager vom Urnengang abhalten, während die Wutbürger motiviert genug sind, die Traktoren zu besteigen, um ihre Proteststimmen radikalen Parteien geben zu können.

Die Stadtverwaltung Miltenberg plant deshalb am Sonntag für Wähler das Parken in der Altstadt freizugeben. Zudem will man am Engelplatz ein paar Bänke wegräumen, um eine Überfahrt über den dortigen Brunnen zu ermöglichen. Gegen Vorzeigen der Stimmkarte gibt's eine kostenlose Unterbodenwäsche.

Der FDP-Kreisverband hat sich ebenfalls einen Bonus für Wahllokalbesucher überlegt. Die Autofahrer-Partei will alle Strafzettel übernehmen, die durch das von Christian Lindner propagierte »forcierte Gleiten« bei der Anfahrt entstehen. Der CSU-Stadtverband verspricht, alle von ihren Kandidaten verteilten blauen Eimer am Sonntag mit Benzin oder Diesel zu füllen. Nur die Grünen konnten sich nicht zu einem Wählergeschenk an diesem Miltenberger Auto-Wahl-Sonntag durchringen und appellieren, trotz der verlockenden Angebote der Mitbewerber mit dem Rad zu kommen.

Gerog Kümmel