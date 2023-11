Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kolumne: Vorschläge für die Verfassungsviertelstunde

Randnotizen von Georg Kümmel

Miltenberg 11.11.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Obernburg, Main-Echo Redaktion Desk Süd Georg Kümmel Foto: Petra Reith

Anders als bei vielen bisherigen Neuerungen im Bildungsbereich wäre damit das benötigte Unterrichtsmaterial schon da - sogar digital als Download.

Damit könnten die Schulen im Landkreis Miltenberg eine zentrale Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern eigentlich schon mit dem Start der neuen Staatsregierung umsetzen und die wöchentliche »Verfassungsviertelstunde« einführen.

Vielleicht müsste Kultusministerin Anna Stolz noch ein paar kleine Hinweise geben, wie genau diese 15 Minuten in die Stundentafel eingepasst werden sollen. Nur in den gesellschaftspolitischen Fächern oder auch in den naturwissenschaftlichen und musischen?

Knifflige Matheaufgabe

Beispielsweise im Mathematik. Mit der Rechenaufgabe, wie viele Minuten Verfassungsunterricht zwölf Jahre Schulzeit (abzüglich der Ferien) ergeben und wie viel Gesprächszeit damit umgerechnet für jeden der 188 Artikel der bayerischen Verfassung und der 146 Grundgesetzartikel verbleibt?

Im Kunstunterricht könnte eine anspruchsvolle Aufgabe lauten, in Artikel 1, Absatz 2 der bayerischen Verfassung die Landesfarben nachzuschlagen und diese bei thematisch sinnvoller Motivwahl mit Wasserfarben umzusetzen.

Im Fach Wirtschaftslehre wäre eine Erörterung zu Artikel 157 angebracht, um die Frage zu klären, ob die Bestimmung »Das Geld- und Kreditwesen dient ? der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner« mit dem Bürgergeld schon ausreichend umgesetzt ist. Und ob von der SPD initiiertes Gesetz in Bayern überhaupt verfassungsgemäß sein kann?

Für die Musiklehrer wäre ihre Viertelstunde angesichts der eher unmelodischen Verfassungstexte ein echtes Problem, enthielte die Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung nicht auch Notenblätter und Texte von Bayern- und Nationalhymne. Für deren zusammengezählt drei Strophen reichen 15 Minuten locker.

Gott mit dir, du Land der Bayern!

Georg Kümmel