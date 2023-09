Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum die Handballer aus Großwallstadt die nächsten 70 Jahre unschlagbar sind

TV Glashart

Landrat Scherf auf dem blauen Erfolgsgaranten. Foto: Winfried Zang

Auf den entscheidenden, nicht ausreichend gewürdigten Erfolgsfaktor musste das Landratsamt nachträglich per Pressemitteilung aufmerksam machen: auf den neuen Glasboden der Untermainhalle. »Dieser hochmoderne Sportboden bringt unsere Halle richtig nach vorn«, schwärmte Kreisbaumeister Andreas Wosnik für die 1,9-Millionen-Euro-Investition - jetzt ist außerdem klar: Er bringt den TVG nach vorn: aktuell auf den vierten Tabellenplatz.

»Gamechanger« mit LED

Grund genug für Landrat Jens Marco Scherf beim ersten Heimspiel auf blauem Grund dem Hallensprecher das Mikrofon zu entreißen und den 1500 Zuschauern die Vorzüge des neuen Bodens zu erläutern. Aber auch die Freien Wähler beanspruchen die Vaterschaft für den LED-Glasboden und damit für den fast schon sicheren Weg der TVG-Handballer zurück in die erste Liga für sich und erinnern ebenfalls per Pressemitteilung, dass sie den Antrag für den »Gamechanger für den Spitzensport in Landkreis« gestellt hatten.

Nach dem Erfolg gegen Hagen ist klar: Für die nächsten 70 Jahre - so lange währt die Lebensdauer des Siegesgaranten - wird der »TV Glashart Großwallstadt«, wie die Konkurrenz den Verein jetzt schon nennt, bei Heimspielen nicht mehr zu schlagen sein.

Den Antrag, auf deren Austragung deshalb künftig zu verzichten und die Punkte gleich zu Saisonbeginn gutzuschreiben, hat TV-Glashart-Geschäftsführer Stefan Wüst bereits gestellt.

Georg Kümmel