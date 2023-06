Kolumne: Mit Opas Moschtkrug nach Schneeberg

Warum der Welt-Apfelwein-Tag etwas Museales hat

Auch auf dem Heimweg hielt die Entrüstung noch an und überdeckte eventuelle Sorgen über die auffälligen Leberwerte. Erst den Blick auf den bereits gedeckten Abendbrottisch ließ den selbst ernannten Abstinenzler zweifeln: Da stand wie immer der blau-graue Steingut-Krug und bei seinem Anblick kehrte die Erinnerung zurück, dass die 500 Liter Apfelwein, die er jedes Jahr kelterte, gerade so bis zur nächsten Apfellese reichen.

Zum Welt-Apfelwein-Tag an diesem 3. Juni erinnern wir an eine gar nicht so lange zurück-liegende Zeit, in der das Stöffche, der Äppler oder Moscht ein so selbstverständliches Alltagsgetränk war, dass Grundschullehrerinnen beim Wandertag schon mal eine Flasche mit »Gespritztem« im Rucksack ihrer Schützlinge entdeckten.

Heute zeigt der traurige Zustand der Streuobstwiesen zwischen Eschau und Kirchzell, dass Apfelwein auch am Untermain seinen Rang als Grundnahrungsmittel verloren hat. Gelesen, gekeltert und ausgeschenkt wird oft nur noch von Heimat- und Museumsvereinen, die sich die Bewahrung eines »Kulturguts« auf die Fahnen geschrieben haben.

In Schneeberg haben die »Kellerfreunde« die Pflege der Moschtkultur zu ihrem zentralen Vereinszweck gemacht und so feiern sie rund um den Welttag des Mostes ein Fest, das sich ganz auf »das Wesentliche« konzentriert: den Apfelwein (heute noch ab 16 Uhr am Dorfwiesenhaus). Der Rat der Veranstalter »bringen Sie ruhig ihren eigenen Moschtkrug mit, dann geht es schneller an der Theke« ist von einem Nebensatz begleitet, der dokumentiert, dass die Apfelwein-Kultur inzwischen etwas Museales hat: »So kommt das Erbstück vom Opa noch einmal zu Ehren.«

