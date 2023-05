Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Randnotizen: Es kommt auf die Größe an

Kleinwallstadt ist größer als Großwallstadt

Kleinwallstadt 19.05.2023 - 10:48 Uhr < 1 Min.

Auf die Größe kommt es (nicht) immer an.

Warum gibt es überhaupt diese Namensgebung noch? Was im Mittelalter vielleicht mal ganz witzig war, hat sich doch längst überholt. Es gibt so viele schöne Städtenamen. Warum müssen sich zwei Gemeinden noch im 21. Jahrhundert so nennen, dass sie den Vorschub »Groß« und »Klein« brauchen um unterscheidbar zu sein.

Dabei wäre das weniger ein Problem, wenn die Gemeinden nicht auch noch Nachbarn wären. Es gibt zwei Frankfurts, aber niemand verwechselt die beiden, weil sie halb Deutschland auseinander liegen. Eines der beiden Wallstädte könnte sich einen Namen aus einem anderen Ort in Deutschland aussuchen. Zum Beispiel Gummersbach. Dann hätte die Handballgemeinde am Main die Konkurrenz nicht nur im fernen Nordrhein-Westfalen, sondern auch unmittelbar gegenüber.

Klein groß schreiben

Wenn beide Gemeinden unbedingt den Namen Wallstadt behalten wollen könnte es auch über Groß- und Kleinschreibung geregelt werden. Kleinwallstadt wird zu Wallstadt, Großwallstadt zu wallstadt. Im Gespräch müsste man die beiden Gemeinden dann eben unterschiedlich aussprechen - bei weg und Weg funktioniert das sehr gut. Allerdings könnte das zu Verwirrungen in Whatsappnachrichten führen. Immerhin schreiben dort einige junge Menschen grundsätzlich alles klein.

Alternativ könnten die beiden Gemeinden natürlich auch die Namen tauschen. Das hätte den Vorteil, dass die meisten Formulare und Schilder einfach nur ins jeweils andere Rathaus gebracht werden müssten, anstatt alles neu zu produzieren. Der Nachteil wäre allerdings, dass der Namenstausch wahrscheinlich für längere Zeit zu Verwirrungen führen würde.

Oder aber: Die Namen bleiben einfach, wie sie sind. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Damit würden die Kleinwallstädter auch wahre Größe zeigen - indem sie das »klein« dauerhaft akzeptieren.

Maximilian John