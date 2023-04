Königin wie im Märchen - Eva Brockmanns Weg

DOLCE VITA 2023

- Lifestyle-Kolumne Dolce Vita -

Noch vor anderthalb Jahren war Eva Brockmann (24) eine junge Frau aus Haibach, die sich für den Weinbau interessierte; in Großwallstadt hatte sie in einem Betrieb ein erstes Praktikum absolviert, dann sich weiter begeistert. Heute ist Eva die Fränkische Weinkönigin 2022/23. Und dieser Titel zählt tatsächlich etwas. Erstens weil der Fränkische Weinbauverband seine Königin hegt, pflegt und protegiert. Zweitens, weil vor allem Eva etwas daraus gemacht hat. Wenn Eva auftritt, dann erscheint ein junger Lifestyle. Unkompliziert, stilsicher und stylish, selbstbewusst, ohne Filter, authentisch, mit Aussage.

Okay: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wählte sie als Begleiterin bei den Bayreuther Festspielen und die spaßige, weil immer franken-kritische Altneihauser Feierwehrkapell'n reimte auf Eva eine musikalische Liebeserklärung vor dem Millionen-TV-Publikum von »Fastnacht in Franken«. Schön und gut für die Show. Was aber der wirkliche Indikator für Weinkönigin Eva ist: Die Winzer Churfrankens, also die Community ihrer Weinheimat-Region am bayerischen Untermain, schätzen sie. Der Generationenwechsel und das Mindset in den Betrieben gehen mit Sympathieträgerin Eva zusammen.

Wo immer die Haibacherin mit ihrer Krone auftritt, strahlt sie dieses neue Weinverständnis aus: den Boden nachhaltig behandeln, sorgsam mit der Natur umgehen, sich kreativ den Trauben widmen und dann genießen. Ein Glas, ein Gespräch, etwas Gutes zum Essen, wertschätzen, was man vor sich hat.

Dolce-Vita-Götterwetter über dem Main, ein Märchen kann wahr werden.

Und das Märchen kann sogar noch weitergehen. Eva hat sich für die gesamte Frankenwein-Region für das Amt der Deutschen Weinkönigin beworben. Das gab sie eben diese Woche in Churfranken bekannt. Im September kann sie es werden! ... Aber eigentlich ist Eva ja jetzt schon eine Königin wie im Märchen. Mit Dolce-Vita-Götterwetter um sich jeden Tag.