Saisonauftakt im Odenwälder Freilandmuseum

Kochen in alten Küchen in Gottersdorf

Walldürn-Gottesdorf 27.03.2023

Während nebenan gekocht wird, zeigt Dietmar Zervosen in einem anderen Zimmer, wie früher Holzspielzeug aussah und hergestellt wurde. "Kochen in alten Küchen" war das Motto zum diesjährigen Saisonstart am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf. Unser Bild zeigt Ingrid Brabender bei der Vorbereitung sogenannter "Wolfszähne", einer Gebäck-Spezialität mit Vanillegeschmack.

»Kochen in alten Küchen« lautete das Motto zum Saisonstart 2023. Dabei konnten die Besucher in Küchen historischer Bauart und Ausstattung fachkundigen Personen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Vielerorts war ein reger Austausch der Gäste mit den aktiv Beteiligten zu beobachten. Einige Besucher erinnerten sich, dass von den eigenen Großeltern oder Bekannten die eine oder andere Herangehensweise oder Technik ebenfalls bekannt war. Gleiches galt für manche Utensilien. Selbstverständlich durfte auch ausgiebig probiert werden. Die Palette der Speisen reichte dabei von herzhaften Suppen über geschmackvollen Salat bis hin zu süßem Gebäck. Und schnell wurde deutlich: Die Ausstattung und Mittel in solch historischen Küchen mag aus heutiger Sicht zwar antiquarisch wirken, aber der hervorragende Geschmack der Mahlzeiten sprach für sich.

Grünkernsuppe

Andrea Elberding gehörte zu den Köchinnen, die in einer der alten Küchen arbeitete. Sie zeigte im Schäferhaus, wie eine Grünkernsuppe (auch Grünkornsuppe) nach klassischem Rezept entsteht. Als Zutaten, so verriet sie im Gespräch mit unserem Medienhaus, verwende sie Möhren, Lauch, Tomatenmark (damals: »Tomatenbrei«), Knoblauch, Zwiebel, Lorbeerblätter, Majoran, Bouillon und Petersilie. Sie habe das Rezept in einem Kochbuch aus dem Jahr 1914 entnommen und leicht abgewandelt. Für die Zubereitung wurde direkt im Topf der Grünkern mit Zwiebel angeschwitzt, damit die Aromen besser zur Geltung kommen und mit den weiteren Zutaten das Ganze dann rund 30 Minuten lang gekocht. Verwendet wurde ein mit Buchenholz befeuerter Ofen. Dabei werde, so Elberding, darauf geachtet, dass die Zutaten nicht »zerkocht« werden.

Turner

Die Vorführungen am Sonntag gingen auch über das Kochen hinaus: Ehemann Dietmar Zervosen zeigte in einem weiteren Zimmer des Hauses, wie früher Holzspielzeug hergestellt wurde. Anhand von Vorlagen oder übermittelten Maßangaben baut er die Objekte nach. Darunter beispielsweise die beweglichen »Turner«. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema kam für ihn bereits Interessantes zutage: So habe er einmal in einem Wiener Museum ein Pferdemodell auf Rädern aus dem siebten Jahrhundert vor Christus aus Ägypten entdeckt und dafür, zwecks Nachbau, die Maße übermittelt bekommen. Elberding und Zervosen kamen vor knapp zehn Jahren mit dem Freilandmuseum über einen Hinweis aus dem Bekanntenkreis in Kontakt und beteiligten sich seitdem immer wieder aktiv an Veranstaltungen. Sie kommen aus der Nähe von Bergheim bei Köln und gehören einer Gruppe von geschichtlich interessierten Personen an.

Wolfszähne

Ingrid Brabender, die ebenfalls aus der Region nahe Köln kommt, zeigte im gleichen Haus, wie eine traditionelle Spezialität, die »Wolfszähne«, hergestellt werden: Dabei handelt es sich um Vanillestangen, die ihren Namen tragen, weil sie von der Form her an Zähne von Wölfen erinnern. Neben dem Kochen in alten Küchen gab es am Sonntag ebenfalls - bei Voranmeldung - noch die Möglichkeit, in der Dreschhalle im Museum Wildekörbe und Frühlingskränze aus frischen Weidenruten zu flechten. Somit war es für die Gäste ein rundum facettenreich geschnürtes Gesamtpaket, welches zudem die Vorfreude auf ein ebenso buntes wie interessantes Jahresprogramm (siehe »Zahlen und Fakten«) entfachen konnte.

Marco Burgemeister

Zahlen und Fakten: Odenwälder Freilandmuseum Das Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf liegt nicht weit von der Grenze zum Landkreis Miltenberg entfernt, ist beispielsweise über Schneeberg hinaus erreichbar. Die weitläufige Museumsanlage hat auch Bezug zum Landkreis Miltenberg, stand doch die dort (wieder) aufgebaute, große historische Dreschhalle einst in Bürgstadt. Auch eine alte Viehwaage aus Neunkirchen befindet sich im Museum. Die Saison 2023 startete am vergangenen Sonntag, 26. März, und endet dann am 5. November. In diesem Zeitraum hat es täglich - bis auf den Montag, der Ruhetag (Ausnahme: Feiertage) ist - geöffnet. Neben den regulären Öffnungstagen, bei denen das Areal erkundet und die Gebäude begangen werden können, gibt es das ganze Jahr über viele besondere Veranstaltungen mit Vorführungen, Musik und viele weitere Höhepunkten. Hierfür markierte "Kochen in alten Küchen" am Sonntag den Auftakt. 2023 geplant sind: Am Karfreitag (7. April) können Kinder Eier in Serviettentechnik verzieren und am Ostersonntag (9. April) unter Anleitung heiße Schokolade herstellen. Am Ostermontag, 10. April, findet die alljährliche Ostereiersuche im Museum statt. Weitere Events im Jahresprogramm (Auswahl): Garten- und Pflanzentage (15. und 16. April), "Räuchern mit Baumharzen"-Workshop (29. April), Frühmorgendliche Vogelstimmenwanderung (30. April), Living History Badische Revolution 1848/1849 (8. bis 11. Juni), Grünkernfest (16. Juli), Winneweh - Fest für traditionelle Musik (29. und 30. Juli) und Apfel- und Birnentage mit Sortenbestimmung und Verkostung (30. September und 1. Oktober).