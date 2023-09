Knappe Entscheidung für Photovoltaik-Anlage in Bürgstadt

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Bürgstädter Gemeinderat sich auch mit diesen Themen befasst.

Kulturlandschaft: Gemeinderat Bernd Neuberger (UWG) hatte für die Bürgstädter Gemeinderatssitzung am Dienstag einen Sachstandsbericht zur Entwicklung der Kulturlandschaft »hintere Erf-Tiefes Tal-Hundsrückterrassen« vorbereitet. Er ging dabei auf die nunmehr zehnjährige Geschichte dieser Fläche ein und zeigte sich optimistisch, dass aufgrund eines mit den Fachbehörden abgestimmten Entwicklungskonzepts die Chance bestehe, diese Kulturlandschaft in ihrer ursprünglichen Form wiederherzustellen und zu erhalten. Die von den Vorfahren bebauten Trockenmauern könnten bestehen bleiben, die Streuobstwiesen vielleicht sogar erweitert werden. Brache Flächen sollen von Büschen befreit und künftig von Schafen beweidet werden. Neuberger träumt davon, 500 Jahre nach der ersten Erwähnung dieser historischen Weinbergslage, also 2025, ein großes Fest zu feiern. Und künftig gibt es dann vielleicht bei Bürgstadts Festen Apfelsaft und selbst geschleuderten Honig aus dieser Fläche, so seine Vision

E-Ladesäule: Die emb wird auf dem Parkplatz an der Tabakhalle eine E-Ladesäule für zwei Fahrzeuge errichten. Sämtliche Kosten übernimmt die emb. Die Säule wird durch den Energieversorger unterhalten. Dem Vorschlag, der aus der Ideenwerkstatt stammt, stimmte der Rat einstimmig zu.

Quartiersmanager: Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Quartiersmanager-Stelle in Kürze ausgeschrieben wird, da die staatliche Förderzusage inzwischen erfolgt sei. Aufgabe dieser Person sei es, Angebote zu erweitern und Angebote für die älteren Bürger der Marktgemeinde im Rahmen des Programms »Selbstbestimmt Leben im Alter« (SELA) mit bereits bestehenden zu verzahnen. ?Verkehrskonzept: Die Bürger sind nun aufgerufen, ihre Meinung zum geplanten Verkehrskonzept abzugeben. Dies ist in Papierform über das Amtsblatt, aber auch digital auf der Website der Marktgemeinde möglich.

Verkehrsbehinderung: Matthias Helmstetter (CSU) hat Post von einem Bürger bekommen. Walter Dassing beklagte, dass ein in der Schulstraße abgestelltes Wohnmobil den Verkehr behindere, entgegenkommende Fahrzeuge müssten auf den Gehsteig ausweichen, was die Sicherheit der Schulkinder gefährde. Er fragte an, ob Wohnmobile dauerhaft auf der Straße parken dürfen und ob es die Möglichkeit eines Parkverbots gibt. Grün bestätigte, dass es diese Probleme im ganzen Ort gibt und er eine ähnliche Beschwerde aus dem Mühlweg kenne. Es sei aber so, dass zugelassene Wohnmobile auf öffentlichem Grund stehen dürfen. Er wies darauf hin, dass mit dem neuen Verkehrskonzept eine Gegenmaßnahme geschaffen werde.

Kindergarten: Die Umbaubauarbeiten im Kindergarten gehen los, kündigte Grün an. Die Bohrungen für die Erdwärmepumpe seien schon im Gange. Im Zuge der Erweiterung wurden folgende Gewerke vergeben: Die Zimmererarbeiten wird die Firma Helmut Volz GmbH in Leidersbach zu einem Angebotspreis von knapp 761.000 Euro ausführen. Die Gerüstbauarbeiten übernimmt die Firma Kolb & Kern in Aschaffenburg zu einem Angebotspreis von knapp 64.000 Euro. Für den Blitzschutz sorgt die Firma Lösch im badischen Offenburg zu einem Angebotspreis von 26.500 Euro.

Einbahnstraße: Ein Bürger wollte wissen, wie man mit Autofahrern verfährt, die die neue Einbahnstraßenregelung in der Josef-Ullrich-Straße missachten. Grün wies darauf hin, dass diese neue Regelung erst seit zwei Wochen besteht, will aber bei der Polizei um eine verstärkte Kontrolle bitten.

Bauhof-Fahrzeug: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Geschäftsführer Thomas Hofmann bekannt, dass der Rat der Beschaffung eines neuen Nutzfahrzeuges für den Gemeinde-Bauhof zugestimmt hat. Die Lieferung des Fahrzeugs der Marke Piaggio werde das Autohaus Gaug in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) zum Angebotspreis von 28.000 Euro brutto übernehmen.

Grundschule: Für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule waren Estricharbeiten zu vergeben. Die Arbeiten führt die Firma Estrich Schmidt in Erlenbach zu einem Angebotspreis von knapp 64.000 Euro aus. (asz)