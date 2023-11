Klingenbergs Pfarrer Reinhold Ball in Ruhestand verabschiedet

Mit ei­nem Dank­got­tes­di­enst und ei­nem Emp­fang durch die Stadt Klin­gen­berg wur­de am Wo­che­n­en­de Pfar­rer Rein­hold Ball fei­er­lich in den Ru­he­stand ver­ab­schie­det. In sei­ner Pre­digt wies Ball auf zwei wich­ti­ge Ge­dan­ken »als Er­mu­ti­gung für uns al­le« hin. »Le­be das vom Evan­ge­li­um, was du ver­stan­den hast, und sei es noch so we­nig, aber le­be es«, zi­tier­te er Ro­ger Schutz aus Tai­zé, der ihn seit sei­nem Stu­di­um be­g­lei­tet. Und al­len leg­te er Psalm 27,14 ans Herz: »Hof­fe auf den Herrn und sei stark. Hab' fes­ten Mut und hof­fe auf den Herrn.«