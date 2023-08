Klingenberger Winzerfest trotzt wechselhaftem Wetter

Viele Besucher bei Traditionsveranstaltung

Klingenberg a.Main 15.08.2023 - 15:29 Uhr 1 Min.

72. Klingenberger Winzerfest

Weinprinzessin Julia eröffnete das Winzerfest und erinnerte in ihrer Rede an den hohen Arbeitsaufwand, den die Winzer in den Terrassensteillagen erbringen müssen, bevor der Wein verkostet werden kann. Etwa 2000 Stunden seien notwendig, um in harter Arbeit einen Hektar zu bewirtschaften, deutlich mehr als in ebenen Weinlagen, wo nur etwa ein Viertel des Arbeitsaufwandes notwendig sei. Das Ergebnis entschädige allerdings, denn es seien hervorragende Weine, die die Klingenberger Lage und ihre Winzer hervorbringen.

Mit 15 Weinprinzessinnen und einer Weinkönigin war eine stattliche Anzahl Hoheiten aus ganz Franken und den angrenzenden Regionen anwesend.

Tradition aufrechterhalten

Für Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein sind trotz schwieriger Begleitumstände solche Feste wichtig, um die Identität zu wahren, Traditionen aufrechtzuerhalten und sich mit Bekannten oder alten Weggefährten auf einem der ältesten Feste in Churfranken zu treffen. Bei guten Gesprächen könnten sie dabei unterhalb der Burgruine Clingenburg den vorzüglichen Klingenberger Wein genießen. Er lobte die Festwinzer: Sie seien eine super gute Truppe, was auch weiterhin den Erfolg des Festes garantiere, an dem die Besucher mal die Sorgen und Nöte des Alltags vergessen können. Gemeinsam mit Verwaltung und Bauhof hätten sie wieder ein großartiges Fest auf die Beine gestellt.

Anja Stritzinger begrüßte als Vorsitzende des Weibauvereins im Namen der Festwinzer die Gäste und stellte jeden einzelnen Winzer vor sowie die Genusspartner, die schmackhaftes Essen anboten. Nicht alle Winzer, die ihre Schätze aus den Kellern holten, wären ortsansässig, aber das Verbindende seien ihre Weinberge in Klingenberg.

Unterhaltung für Groß und Klein

Für das Amüsement der kleinen Besucher sorgte ein Karussellbetreiber sowie der Auftritt von Gustl, dem Faulhorn. Unverzichtbar für ein großes Fest sei auch die musikalische Unterhaltung, für die in diesem Jahr an den vier Tagen die Bogensperger, JAM39, das Salonorchester des Musikvereins Klingenberg, der Musikverein Trennfurt sowie zum Abschluss The Hoods aufspielten. Mit venezianischem Flair flanierten zudem vier Frauen in prachtvollen Kostümen und Masken über den Winzerplatz.

Hintergrund: Klingenberger Terrassenwinzer Der Wein auf dem Winzerfest kam in diesem Jahr von den Klingenberger Terrassenwinzern: Bio-Weingut Hamdorf, Bio-Weingut Hofmann-Herkert, Weinbau Münig-Wöber, Weinbau Mechler, Weinbau Möckl, Weinbau Reis, Bio-Weinbau Stritzinger, Weingut Zöller.