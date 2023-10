Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klingenberger Stadtrat in Kürze

Klingenberg a.Main 12.10.2023 - 18:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bebauungsplan: Mit 18:1 Stimmen hat der Stadtrat den Bebauungsplan »Wohnen am Main mit Nahversorgung« befürwortet. Im Vorfeld hatte Stadtplaner Julian Adler vom Planungsbüro Fischer Abwägungsempfehlungen vorgetragen und erläutert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 6. Februar bis 10. März, parallel hierzu auch die der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

Obdachlosenunterkunft: Einstimmig hat der Stadtrat die Anpassung der Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkunft beschlossen. Die Kosten werden in der Regel vom Jobcenter beziehungsweise vom Sozialamt übernommen. Die Nutzungsgebühr für Wohnung 1 beträgt bei alleiniger Nutzung jetzt 220 Euro, bei geteilter Nutzung 130 Euro, für die Zimmern 1 und 2 je 90 Euro. Dazu kommt eine Nebenkostenpauschale in Höhe von 200 Euro. Bei Wohnung 2, die immer mehrfach belegt wird, beläuft sich die Nutzungsgebühr für Raum 1 auf 75 Euro zuzüglich einer Nebenkostenpauschale von 80 Euro und bei Raum 2 auf 100 Euro plus 80 Euro für Nebenkosten.

Beitritt REW Untermain: Lebhaft diskutiert wurde der Beitritt zum Regionalen Energienetzwerk Untermain. Geschäftsführer Dieter Gerlach stellte das Projekt vor. Im Anschluss stimmte der Rat mit 14:5 Stimmen dem Beitritt der Stadt Klingenberg zu.

mwz