Klingenberger gedenken Opfer des Nationalsozialismus

Veranstaltung auf dem Synagogenplatz

Klingenberg a.Main 10.11.2023 - 12:27 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Klingenberger Synagogenplatz.

Vor 85 Jahren, am 9. November, habe gefühlt der Holocaust für die Juden in Deutschland begonnen, so der Bürgermeister, der aber auch fragte, ob man Parallelen zur derzeitigen Situation ziehen könne. Aktuell habe man Krieg in Europa. Mit seinem Angriffskrieg habe Russland "das Wohlfühlsystem" ins Wanken gebracht. Im Oktober sei auch noch die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israel dazu gekommen.

In der Pogromnacht vom 9. auf 10. November sei die Gewalt gegen Juden im Deutschen Reich vom nationalsozialistischen Regime organisiert und gelenkt worden, erinnerte Reichwein. Im gesamten Reichsgebiet seien mehrere hundert Juden ermordet worden, Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume jüdischer Menschen sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe seien gestürmt und zerstört worden. Doch auch damals habe es schon lange zuvor Gewalttaten gegen Juden in Deutschland gegeben. So seien beispielsweise 1923 während der Hyperinflation Juden im Berliner Scheunenviertel von Antisemiten angegriffen worden.

Mit Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen forderte Bürgermeister Reichwein: "Wir dürfen uns weder nach rechts oder links ziehen lassen, sondern müssen an der gewonnenen Freiheit und dem Frieden festhalten“." Die Gedenkveranstaltung wurde von Anja Strietzinger vom Kirchenteam mitgestaltet und von Christian „Schmitti“ Schmitt musikalisch begleitet.

Ralf Hettler