Klingenberger Altstadt als Inspirationsquelle für Hobby-Maler

Erstes »Urban Sketching« des Kunstraums in Churfranken

Klingenberg a.Main 19.06.2023 - 17:30 Uhr < 1 Min.

Drei Urban Sketching-Teilnehmerinnen bei der kreativen Arbeit.

Treffpunkt für die insgesamt 15 Teilnehmer war im Atelier im historischen Rathaus inmitten der Altstadt. Zunächst gab Köhler eine Einführung ins Thema. So konnte er aus seinem Erfahrungsschatz weitergeben: Selbst zu Zeiten vieler »großer Maler«, als Urban Sketching als solches noch gar kein Begriff gewesen sei, hätten diese Skizzen angefertigt, die sich unter dieser Rubrik durchaus einordnen ließen. Vor rund 15 Jahren sei die Methode dann unter der Bezeichnung Urban Sketching populär geworden und finde inzwischen weltweit Anhänger. Motto: Es wird gemalt, was gesehen wird. Mehr als zehn bis zwölf Aquarellfarben, dazu diverse Pinsel, Bleistifte, wasserfeste Fineliner-Stifte, Gelstifte, schließlich einen Skizzenblock - und optional einen kleinen transportablen Dreibein-Hocker braucht es dazu nicht.

Nach der Theorie ging es zum praktischen Teil über. Direkt in der Altstadt gab der Kursleiter Hinweise zu Motivwahl, Perspektive und Umsetzung. Die Kursteilnehmer verteilten sich in den Straßen und Gassen der Altstadt, entweder fanden sie alleine einen geeigneten Platz, manche bildeten auch Grüppchen von etwa drei Personen. Nach einer Mittagspause ging es weiter in den Rosengarten: An sich schon ein kleines Paradies für Besucher, gab es auch dort zahlreiche Motive für das Urban Sketching. Am Ende des Tages kamen Kunstwerke zum Vorschein, die sich sehen lassen konnten.

Marco Burgemeister