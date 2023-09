Klimaschutz-Check: Was machen Kommunen im Kreis Miltenberg?

Große Umfrage

Der Solarpark in Neunkirchen ist mit etwa 33 Hektar einer der größten im Kreis. Miltenberg könnte nachziehen: Dort will eine Münchner Firma auf elf Hektar ein Solarfeld errichten. Leistung: etwa zwölf Mega Peak. »Das ist schon eine Hausnummer«, sagt Investor Anton Pelg. Doch die Stadt scheint nicht überzeugt. Foto: Stefan Gregor

Die Gemeinden und ihre Verwaltungen sind nicht die großen Verbraucher, die die Erderhitzung am stärksten vorantreiben. Aber sie haben mehr als nur symbolische Vorbildfunktion beim Klimaschutz. Kommunen gestalten in vielerlei Hinsicht die Umwelt, in der wir leben. Drei Beispiele:

o Kommunen haben Einfluss darauf, wie gut sich unsere Radwege für den Verzicht aufs Auto eignen und ob Buslinien attraktiv sind. Der Effekt: weniger CO2-Ausstoß durch Autofahrten im Kreis Miltenberg.

o Kommunen können Solarstrom auf Häusern fördern und fordern. Oder sich beim Bau von Windparks engagieren. Der Effekt: mehr grüner Strom statt Energie aus Kohle und Gas.

o Kommunen können ihre eigenen Gebäude und Bauvorhaben auf den Prüfstand stellen. Der Effekt: weniger Energieverlust durch gute Dämmung oder eine umweltfreundlichere Bauweise.

Unser Medienhaus hat in einer Recherche zwölf Fragen erarbeitet, bei der die Entscheidungen in unseren Rathäusern einen Unterschied beim Klimaschutz machen können. Viele unserer Fragen gehen dabei auf Ziele zurück, die sich die Region teils schon im Jahr 2011 gesetzt hatte. Wir wollten zum Beispiel wissen: »Wie sorgen Sie dafür, dass Bus und Bahn bei Ihnen im Ort attraktiver werden?« Oder: »Haben Sie auf Ihren öffentlichen Gebäuden Solaranlagen installiert?« Oder: »Wie viel Geld geben Sie in Ihrem aktuellen Haushalt für Investitionen in den Klimaschutz aus?«

Im Überblick: Alle Teile des Klimaschutz-Checks Teil 1: Wie machen Gemeinden die Fahrt mit Bus und Bahn attraktiver? Teil 2 (folgt bald): Wie gut ist das Netz für Stromtankstellen im Kreis Miltenberg? Fragen und Feedback zum Klimaschutz-Check an kevin.zahn@main-echo.de

Unsere Fragen hatten wir bereits im vergangenen Spätsommer an die Verwaltungen mit Bitte um Auskunft geschickt. Im Laufe des Herbsts entstand so ein umfassender Überblick darüber, wie gut die Kommunen beim Klimaschutz da stehen. Die weiteren Entwicklungen haben wir seitdem genau verfolgt und unseren Überblick entsprechend für die Veröffentlichung in den kommenden Wochen ergänzt.

Es zeichnet sich ein durchmischtes Bild ab. Auch weil Kommunen bei uns teils ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber es gibt auch entsprechende Rezepte, mit denen kleinere und ländliche Gemeinden etwas bewegen können. Unsere Ergebnisse veröffentlichen wir in loser Folge zu drei großen Blöcken. Im ersten analysieren wir den kommunalen Klimaschutz im Verkehrssektor. In den folgenden drehen sich unsere Berichte um Fragen nach Energie und Wärme sowie nach der Verwaltung und öffentlichen Gebäuden.

Kevin Zahn