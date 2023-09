Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kleinwallstädter Chor Music Wave lädt zur Schnupperprobe ein

Weltliche und geistliche Literatur im Repertoire

Kleinwallstadt 13.09.2023 - 10:47 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie ein "Gute-Laune-Schwarm" kamen einige Sängerinnen und Sänger von MusicWave während des Herbstmarktes am Sonntag in Kleinwallstadt zum Franzosenstand und gaben ein kleines spontanes Konzert.

Im Rahmen der bundesweit stattfindenden »Woche der offenen Chöre« des Deutschen Chorverbands lädt Music Wave am kommenden Freitag, 15. September, um 20 Uhr, in die Zehntscheune in Kleinwallstadt zu einer Schnupperchorprobe ein.

»Wer gerne singt und unsere Chorarbeit unverbindlichen kennenlernen möchte, ist bei uns herzlich willkommen«, sagt der Vorsitzende der Singgemeinschaft Hermann Gerhart. Ob es sich dabei um Wiedereinsteiger handelt, die schon einmal in einem Chor gesungen haben, oder um solche, die es höchstens mal in der Badewanne probiert haben - das spiele ebenso wie das Alter keine Rolle. Allen Interessierten seien die Türen zu der Probe geöffnet.

»Durch Corona und Veränderungen der Gesellschaft nehmen sich immer weniger Menschen Zeit, dieses schöne Hobby auszuüben«, bedauert Chor-Mitglied Heidi Schreiner und ergänzt: »In sozialer Gemeinschaft zu singen und aufzutreten, ist wohl das wichtigste Argument, warum im Chor gesungen wird. Spaß und Freude mit der eigenen Stimme ausdrücken, das erhebende Gefühl, wenn ein Stück ausgereift ist und dann alle Stimmen zusammen einen wunderbaren Klangteppich ergeben, das stiftet eindeutig den Zusammenhalt.«

Glückshormone freigesetzt

Viele Sänger seien überzeugt, dass Singen glücklich macht - egal ob jung oder alt. Es bereichere den Alltag jedes Einzelnen, trage zur Persönlichkeitsentfaltung bei und fördere außerdem die Gesundheit. Denn beim Singen werden körpereigene Glückshormone ausgeschüttet. Endorphine, Serotonin, Dopamin und Adrenalin werden freigesetzt und verbessern damit den Gefühlszustand. Zeitgleich werden Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin abgebaut.

»Was auch zum Chorleben dazu gehört, sind Konzerte, Feste und Freizeiten«, so Chor-Mitglied Schreiner. »Wenn es möglich ist, machen wir auch kleine Chorreisen oder Chorwochenenden.« Gerade Chorreisen blieben oft in guter Erinnerung.

Music Wave freue sich auf neue Mitglieder, denn es mache einen deutlichen Unterschied, wenn alle Stimmen ausreichend besetzt sind. Dann könnten wesentlich mehr musikalische Werke ins Repertoire aufgenommen werden. Neuankömmlinge können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Mit dem neuen Chorleiter Matthias Heil werde das internationale Repertoire weiter ausgebaut und sicherlich viele neue Rhythmen entdeckt.

Die Probe am Freitag selbst wird locker gestaltet, ohne den Fokus auf Auftritts- oder Konzertvorbereitung. Es wird die ganze Breite ihres Repertoires gesungen, damit die Neulinge sofort spüren, wie der Chor aufgestellt ist. Danach werden ein kameradschaftlicher Austausch stattfinden, Fragen beantwortet und Erläuterungen zur Chorarbeit gegeben.

ney

Hintergrund: Probe am 15. September Die offene Chorprobe für alle Interessenten ist am Freitag, 15. September, um 20 Uhr, in der Zehntscheune Kleinwallstadt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. (ney) Weitere Infos und Kontakt: Vorsitzender Hermann Gerhart, Tel. 06022 24800, info@musicwave-sgk.de