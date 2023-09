Kleinwallstädter baut Instrument in riesigem Format

Weltweit gibt es nur wenige Oktobässe

Kleinwallstadt 25.09.2023 - 08:40 Uhr 4 Min.

Gute vier Meter hoch soll der Oktobass des Kleinwallstädters Wolfgang Staab einmal werden. Was aktuell noch fehlt, ist ein Podest.

Staabs Oktobass ist, wenn er ganz fertig ist, circa vier Meter groß und 1,20 Meter breit. Aktuell fehlt noch ein Podest, auf dem der Musiker dann stehen kann, um den Bass zu spielen. Das Podest soll gleichzeitig als Klangsockel dienen. »Der Sockel schwingt mit, wenn man spielt und verstärkt den Ton.« Der Oktobass ist also kein Rekordversuch oder reines Schauobjekt - er ist ein richtiges Instrument. Auch wenn es kein Verzeichnis oder Ähnliches für Oktobässe gibt, schätzt Staab, dass es weltweit nur rund elf Exemplare gibt.

Kleinere Konzerte

Sein Oktobass steht momentan in einem hellen, künstlerisch gestalteten Innenhof, der früher mal eine Autolackiererei war. Hier werden auch kleinere Konzerte gegeben, sagt Staab. Deswegen stehen Stühle in Reihen vor dem Oktobass. Den Hals des Instruments hat Staab an einer Empore festgebunden, damit er nicht umfällt. In der Regel deckt er den Bass auch mit Leinentüchern ab, damit die Sonne ihn nicht beschädigt.

Es ist nicht das erste Instrument in riesigem Format, das der Kleinwallstädter gebaut hat. 2013 fertigte er einen Oktobass für eine norwegische Künstlerin an. 13 Monate lang war Staab damit beschäftigt. Er wurde im letzten Moment fertig, wie er berichtet. Einen Monat vor dem ersten Konzert in Oslo fuhr der Kleinwallstädter den Oktobass in seine neue Heimat. »Man kann ihn zerlegen, dann geht er genau in einen VW-Bus rein.«

Wolfgang Staab restauriert in seiner Werkstatt auch alte Kontrabässe.

Eigentlich restauriert Staab alte Kontrabässe. Er zeigt ein paar Exemplare in seiner Werkstatt, die an den luftigen Innenhof anschließt. Da steht zum Beispiel ein Kontrabass aus Wien, der um das Jahr 1820 gebaut wurde. »Die alten Instrumente sind nicht automatisch alle besser«, erklärt Staab. »Aber nur die guten Instrumente haben überhaupt die Zeit überdauert.« Ausnahmen seien höchstens Deko-Stücke.

In der Regel kauft der Kleinwallstädter solche Instrumente, restauriert sie und bietet sie dann wieder an. Staab hat aber auch schon häufiger die Kontrabässe von Didi Beck repariert. Der Musiker spielt bei der Aschaffenburger Band Boppin'B mit und steigt laut Staab gerne mal auf seine Instrumente.

Warum musste es aber gleich ein Oktobass sein und nicht etwa ein normaler Kontrabass? »Wenn man keinen großen Namen als Instumentenbauer hat, ist es schwer, ins Geschäft zu kommen«, sagt der 62-Jährige. Ein Oktobass sei spektakulär: »Das wird eher wahrgenommen.«

In Vorbereitung auf sein Projekt besuchte der Kleinwallstädter ein belgisches Ensemble, das nur aus Kontrabassisten und einem Oktobass-Spieler besteht. Hier durfte er das Instrument selbst testen. Beim Bau orientierte er sich dann an einem italienischen Modell. Diese Version ist oben breiter als zum Beispiel französische Modelle (siehe Hintergrund). »Ich wollte das maximale Luftvolumen bekommen«, erklärt der Oktobass-Fan.

Eigenes Werkzeug gebastelt

Für den Bau seines ersten Oktobasses musste sich der 62-Jährige extra eigenes Werkzeug basteln. Zum Beispiel gab es keine Schraubzwinge in der richtigen Größe. Am aktuellen Exemplar werkelt er seit sieben oder acht Monaten. Die sogenannte Decke vorne ist aus Fichte. Das Holz stammt aus einem alten österreichischen Landhaus und war die Decke vom Erdgeschoss. Er habe zwei Wochen lang gehobelt, um die Kontur herauszuheben. »Den ganzen Tag lang, bis die Hände wehgetan haben«, erinnert sich Staab.

Damit der Lack schneller trocknet, schaffte er sich ein Solarium an. Denn ohne nachzuhelfen, hätte es monatelang gedauert, bis der Lack soweit ist. Die drei Saiten des Instruments bestehen aus Schafsdarm. Sie waren eine Spezialanfertigung und das Einzige, was Staab nicht selbst herstellte. Die Saiten aus Schafsdarm mussten doppelt so lang und viel dicker als Kontrabass-Saiten sein. Der Bogen zum Streichen muss extra noch hergestellt werden. Zu Demonstrationszwecken nutzt Staab derweil einen normalen Kontrabass-Bogen.

Mithilfe von Hebeln kann der Musiker die Saiten des Oktobasses betätigen.

Groß gespielt hat der 62-Jährige auf dem aktuellen und auch auf dem alten Oktobass noch nicht allzu viel. Während früher zwei Leute dieses Instrument im Großformat bedienten, geht das heute auch alleine. An der Seite des Instruments sind dafür sieben Hebel angebracht. Sie drücken die Saiten nach unten, denn ohne Hilfsmittel käme man nicht an den Hals des Basses. Das zu lernen, sei nicht so schwer. »Wenn einer Kontrabassist ist, braucht er ein paar Wochen und dann kann er die ersten Stücke spielen.« Vom Tonumfang her können Musiker dem Oktobass etwas mehr als eineinhalb Oktaven entlocken, erzählt der Erbauer. Er wünscht sich, dass das Instrument später einmal an Orchester verliehen wird, oder an Künstler, die ein Projekt machen.

Wolfgang Staab hat eine Vorliebe für die tiefen Instrumente. Auch Tuba spielt er gerne.

Wolfgang Staab ist selbst Musiker und hat sich - wie er schmunzelnd erzählt - auch vorgenommen, wieder mehr zu üben. Ihm gefällt »gut hörbarer Jazz«, der nicht zu hart ist, sowie die Stilrichtungen Soul und R'n'B. Er kann Tenorhorn spielen und - aus Vorliebe für die tiefen Töne - natürlich Kontrabass, E-Bass und Tuba. Viel Spaß macht ihm auch Klavier. »Das allercoolste Instrument ist allerdings ein Orchester«, sagt er und lacht.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Oktobass Der Oktobass ist ein eigenständiges Mitglied der Violinfamillie, wie auf der Webseite www.concerti.de nachzulesen ist. Entstanden ist er um 1850 in Frankreich. Der Geigenbauer Jean-Baptiste Vuillaume kam dem Wunsch des Komponisten Hector Berlioz (1803 bis 1869) nach, ein Instrument zu entwickeln, das einen noch volleren Bassklang innerhalb des Orchesters ermöglicht. Aus zeitgenössischen Darstellungen ist zu entnehmen, dass der Oktobass ursprünglich von zwei Musikern gespielt werden sollte. Seine Erfolgsgeschichte endete jedoch schnell. Obwohl Berlioz ebenso wie der deutsche Komponist Richard Wagner (1813 bis 1883) den Gebrauch des Oktobasses empfahlen, baute Vuillaume nur drei Exemplare. Eine kleine Renaissance erlebte das Instrument im Jahr 2010, als das Orchestre Symphonique de Montréal eine Replika des Originals anfertigen ließ. Seitdem kommt der Oktobass regelmäßig zum Einsatz, heißt es auf www.concerti.de weiter. Von Vuillaumes Originalen sind heute noch zwei erhalten - ein Exemplar ist in Paris zu sehen, das andere in Wien. (juh)