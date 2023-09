Kleinwallstadt verteidigt Umgang mit Plakat für Protestmarsch der "Bürgerinitiative Franken"

Sie sind im Land­kreis im­mer wie­der zu se­hen: An­hän­ger mit po­li­ti­schen Pa­ro­len, die im öf­f­ent­li­chen Raum auf De­mon­s­t­ra­tio­nen auf­merk­sam ma­chen, die sich vor­der­grün­dig ge­gen grü­ne Po­li­tik rich­ten. So auch kürz­lich in Klein­wall­stadt. Ein Le­ser un­se­rer Zei­tung stör­te sich an dem ord­nungs­wid­rig ab­ge­s­tell­ten An­hän­ger und wen­de­te sich zu­nächst per E-Mail an die Ge­mein­de­ver­wal­tung und die Po­li­zei­di­enst­s­tel­le in Obern­burg. Von den Ant­wor­ten ent­täuscht wand­te er sich mit der Bit­te an un­se­re Re­dak­ti­on, den Sach­ver­halt zu klä­ren.