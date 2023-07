Kleinheubacher Haltestelle Raiffeisenbank behält ihren Namen

Gemeinderat Kleinheubach in Kürze

Kleinheubach. Diese weiteren Themen hat der Kleinheubacher Rat in seiner Sitzung am Dienstag besprochen:

Städtebau: Der Marktgemeinderat beantragt die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land, da weitere Zuschüsse davon abhängen. Dazu ist ein integriertes Städtebaukonzept nötig, das derzeit erstellt wird.

Jahresrechnung: Erfreulich gestaltete sich die Jahresrechnung 2022: Diese weist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von 965.890,61 Euro aus.

Schüleraustausch: Bürgermeister Thomas Münig berichtete vom Schüleraustausch mit Israel: Israelische Jugendliche waren zu Gast in Kleinheubach, im Oktober unternehmen fünf Schülerinnen aus der Gemeinde mit zwei erwachsenen Begleitern einen Gegenbesuch in Israel.

Bauvorhaben: Beantragt wurde ein Puffersilo mit Abfangkonstruktion, Rohrkettenförderung und Big-Bag-Aufgabestation. Das Vorhaben liegt im qualifizierten Bebauungsplan und wurde genehmigt. Einem Bauantrag für die Erweiterung eines Wohnhauses wurde einstimmig zugestimmt, da sich das Vorhaben in die Bebauung einfügt und keine Nachbarschaftseinsprüche vorlagen. Zum Bau eines Zweifamilienhauses wurde festgestellt, dass die Wärmedämmung in den Gehweg ragt. Dadurch wurde eine Sondernutzung des Gehwegs nötig. Auch hier erteilte der Rat seine Zustimmung - ebenso beim Antrag eines Bürgers, der seine bestehenden Rollläden ersetzen will.