Kleinheubacher Familienunternehmen Wirl auf neuen Geschäftsfeldern erfolgreich

Dymanisches Wachstum im Bereich Sondermaschinenbau

Kleinheubach 14.04.2023 - 13:36 Uhr 4 Min.

Die Wirl-Geschäftsführer Jan, Meike und Kai Wirl.

In dritter Generation haben sie im Familienunternehmen eigene Impulse gesetzt und dem kontinuierlichen Wachstum der vergangenen Jahrzehnte noch einmal eine neue Dynamik verliehen. Heute ist Wirl nicht mehr nur ein Handwerksbetrieb, sondern auch ein Sondermaschinenbauer mit Schwerpunkt auf Automatisation. Als dritter Geschäftszweig ist gerade Energietechnik im Aufbau.

Auf dieses weitere Geschäftsfeld begibt sich Wirl mit derselben Motivation, mit der sich das Familienunternehmen vor 15 Jahren in den Sondermaschinenbau wagte. »Wir machen Dinge, die uns interessieren«, sagt Kai Wirl.

»Das kann ich auch«

Damals arbeitete er noch beim Automobilzulieferer Magna und bekam Angebote für ein Prüfgerät auf den Schreibtisch. »Das kann ich auch«, sagte der Elektroingenieur selbstbewusst: »Genauso gut und deutlich billiger.« Eine Ankündigung, die er einlöste. »Das Prüfgerät wollten dann alle und es kamen noch andere Anfragen«, erinnert er sich.

Was Kai Wirl in seiner Freizeit entwickelte, wurde von Wirl in Kleinheubach gebaut. Der junge Ingenieur kehrte ins Familienunternehmen zurück, das zu der Zeit noch sein Vater und sein Onkel leiteten. 2007 kam der erste Großauftrag von seinem vorherigen Arbeitgeber Magna. »Das war gleich ein Millionenauftrag. Dabei hatten wir noch nie eine Sondermaschine gebaut und wir hatten eigentlich nicht mal eine Halle, in der wir das Ding zusammenschrauben konnten«, so Wirl.

Trotzdem konnte die Firma den Auftrag zur Zufriedenheit der Kunden erfüllen. Seither hat sich der Zweig Sondermaschinenbau rasant entwickelt und macht inzwischen rund 30 Prozent des Geschäftsbetriebs aus.

Augenfällig ist das durch die baulichen Erweiterungen am Firmenstandort Kleinheubach, die seit dem Generationswechsel in der Unternehmensleitung von den drei Geschäftsführern vorangetrieben wurden. 2011 hatten sie die unmittelbar angrenzende, stillgelegte Maschinenfabrik und Eisengießerei Hett gekauft. Die meisten der alten Gebäude sind inzwischen abgerissen und durch neue Hallen ersetzt. Auf dem Gelände haben sich noch zwei Unternehmen angesiedelt, mit denen Wirl auf dem Feld Sondermaschinenbau zusammenarbeitet: die Firma Hartig Fertigungstechnik mit rund 60 Mitarbeitern und die Firma Procad Engeneering & Services mit über 25 Mitarbeitern. Wirl selbst hat, nach Angaben von Meike Wirl, aktuell rund 150 festangestellte Mitarbeiter, dazu kommen, je nach Auftragslage noch 70 bis 80 Zeitarbeitskräfte.

Forschungsanlage zur Fertigung von Faserverbundwerkstoffen der TU Claustal

Innovationspark Kleinheubach

Die außergewöhnlich enge Zusammenarbeit der drei Unternehmen beim Sondermaschinenbau dokumentieren die Partner nicht nur durch die Verknüpfung ihrer Internetauftritte, sondern auch in der Bezeichnung »Innovationspark« für das 2,5 Hektar große Gelände sowie in der Zusammenarbeit bei Akquise und Bearbeitung von Aufträgen. »Wir haben eine gemeinsame Telefonanlage und ein Kalkulationsprogramm. Wir konkurrieren nicht um Aufträge, wir machen sie gemeinsam«, sagt Kai Wirl. Die Procad-Ingenieure konstruieren seine Ideen, die Mitarbeiter von Hartig fräsen und drehen die Werkzeuge und die Bauteile für die Wirl-Sondermaschinen. Und wenn mal ein Kunde zuerst bei Procad gelandet sei, dann seien es die Elektriker von Wirl, die Schaltschränke und Steuerungen in deren Entwicklungen einbauten.

Wie so ein Kooperationsmodell funktioniere, wundere Außenstehende immer wieder, lasse sich aber aus der Familientradition erklären, sagt Meike Wirl. Die Väter, Volker und Eckart Wirl sind Zwillinge und führten nicht nur den Betrieb gemeinsam, sondern zeigten auch als Kanusportler wie erfolgreich man mit gleichem Paddelschlag sein kann.

Das scheint sich die Nachfolgegeneration zum Vorbild genommen zu haben: »Wir sind fünf Gesellschafter und drei Geschäftsführer; alles Familie, Cousins, Cousine und Schwager - und es funktioniert«, sagt Meike Wirl.

Für unternehmerischen Erfolg und Wachstum wäre familiäre Harmonie allein jedoch nicht genug. Beides wird angetrieben von der Kreativität und Lust auf Neues. Laut Kai Wirl stehen inzwischen bei allen großen Autoherstellern Wirl-Anlagen, ebenso in der Pharmaindustrie, aber auch in exotischen Branchen. Inzwischen hat Wirl weltweit Beleuchtungstechnik für Crashtest-Anlagen geliefert und eine Anlage zur Sonnensimulation in der weltgrößten Klimakammer. Bestätigung für diese Fähigkeit, Neues zu wagen und zu meistern, ist in diesem Jahr, die Auszeichnung »Top 100«, die Wirl in die erste Reihe der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands stellt.

Forschungsanlage zur Fertigung von Faserverbundwerkstoffen der TU Clausthal Bildunterschrift 2022-04-05 --> Aus Fasermatten werden die Formen der Bauteile ausgeschnitten und vom Roboter weitergereicht.

Begeisterung für Technik

Innovation ist auch Treiber beim jüngsten Geschäftsfeld Klimatechnik. Aus den Anstrengungen und Ideen zur nachhaltigen Energiegewinnung für die eigenen Gebäude wird gerade das dritte Standbein. Weil die technikbegeisterten Geschäftsführung die erzielbaren Wirkungsgrade im Bereich Strom- und Wärmegewinnung nicht ausreichend waren, wurden bei Wirl Methoden und Verfahren entwickelt, die eine wirkungsvollere Nutzung ermöglichen. »Wir kaufen und verwenden Standardprodukte, machen aber Neues damit«, sagt Kai Wirl. So konnte er die Energieausbeute der Solarzellen auf den Wirl-Dächern erheblich steigern.

Umgebaut und ergänzt wird gerade auch das Blockheizkraftwerk auf dem Firmengelände. Mit seinem um 75 Prozent gesteigerten Wirkungsgrad können dann nicht nur die Gebäude dort, sondern über ein Nahwärmenetz auch 50 neu entstehende Wohneinheiten in der nahen Ortsmitte von Kleinheubach beheizt werden.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Innovationspreis »Top 100« für Firma Wirl Die Firma Wirl Elektrotechnik aus Kleinheubach hat im teilnehmerreichsten 30. Jubiläumsjahr des Wettbewerbs »TOP 100« überzeugt und wird dasTop-100-Siegel 2023 erhalten. Die Auszeichnung geht an besonders innovativemittelständische Unternehmen. Am 23. Juni wird Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwardie Preise in Augsburg überreichen. Der Wettbewerb basiert auf einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren, das der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt hat. Geprüft werden mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung sowie Innovationserfolg. Das Siegel wird seit 1993 von der Gesellschaft Compamedia alljährlich bei dem von ihr veranstalteten Mittelstands-Gipfel vergeben. kü

Hintergrund: Partner der Wissenschaft Wenn Wissenschaftler neuen Technologien zum Durchbruch verhelfen wollen, braucht es auch in der Industrie Pioniergeist. Beispiel dafür ist der Einsatz von Kohlefaserverbundstoffen im Automobilbau. Zwar sind die faszinierenden Eigenschaften - stärker und leichter als Stahl - der Fasern seit 40 Jahren bekannt und geschätzt, aber für den Einsatz in der Massenindustrie ist Verarbeitung zu aufwendig. Den möglich zu machen, daran wird an der Technischen Universität Clausthal gearbeitet. Doyen der Verbundstoffforschung ist der gebürtige Amorbacher Gerhard Ziegmann, der in seiner unterfränkischen Heimat die richtigen Partner fand, um Bauteile aus Faserverbundstoffen nicht nur wirtschaftlicher, sonder auch mit weniger Abfall und damit umweltfreundlicher herzustellen. Die 1,2 Millionen Euro teure Pilot- und Forschungsanlage für das Clausthaler Zentrum für Materialtechnik wurde wurde von Wirl in Kleinheubach gebaut und entwickelt. kü