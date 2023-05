Kleinheubacher Bachgasse soll Einbahnstraße werden

Gemeinderat: Altort-Ausbau im Rahmen des Mobilitätskonzepts inklusive Geschwindigkeitsbegrenzung und Fahrbahnverschwenkung

Kleinheubach 25.05.2023

In Zukunft soll es für Kraftfahrzeuge von der Hauptstraße in die Bachgasse nur noch in eine Richtung zur Marktstraße gehen.

Zuvor hatten Städteplanerin Gisela Stete und Mario Zech vom Darmstädter Büro »Steteplanung« sowie Marc Steenken und Andrea Hirte von der Laudenbacher ISB Ingenieurgesellschaft verschiedene Ausbauvarianten vom Karree Bachgasse, Marktstraße, Baugasse und Hauptstraße im Rahmen des Kleinheubacher Mobilitätskonzeptes vorgestellt. Dabei ging es insbesondere um die Machbarkeitsuntersuchung der Hauptstraße. Die Straße war bisher nicht näher in den Fokus gerückt.

Keine Änderung auf Hauptstraße

Bezüglich der Hauptstraße stellten Stete und Zech eine Einbahnlösung von Süd nach Nord und den Beibehalt des bisherigen Zweirichtungsverkehrs vor. Michael Fertig (SPD) erkundigte sich, ob der Gehweg in beiden Lösungen barrierefrei sei. Daraufhin antwortete die Städteplanerin, dass barrierefrei eine Gehwegbreite von 1,80 Meter bedeute und dies nur bei der Einbahnstraße durchgängig möglich sei. Beim Zweirichtungsverkehr sei die Breite nur an bestimmten Stellen möglich.

Thomas Bissert (SPD) rief dazu auf, egal wie die Lösung für die Hauptstraße aussehe, das Thema in Zukunft anzugehen, denn täglich sehe er Eltern mit Kindern, die aus der Baugasse kämen und auf dem Weg zum Kindergarten aufgrund zu schmaler Gehwege ständig auf die Straße ausweichen müssten.

Mit Blick auf die beschlossene Einbahnlösung in der Bachgasse und gegenläufig angedachte Einbahnstraße in der Baugasse erklärte Gisela Stete, dass eine Verkehrszählung zu Spitzenzeiten zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ergeben habe, dass derzeit 33 Fahrzeuge über die Hauptstraße in die Bachgasse einbiegen. Zudem passieren momentan 1786 Kraftfahrzeuge pro Tag den nördlichen Hauptstraßenabschnitt bis zur Jahnstraße. Mit den Einbahnvarianten der Bau- und Bachgasse seien es dann voraussichtlich 2151 Fahrzeuge pro Tag. Die Verkehrsstärke für eine dörfliche Hauptstraße werde zwischen 200 und 1000 Fahrzeuge pro Stunde angegeben.

Weitere Parkplätze möglich

Auf die einzelnen Ausbauvarianten der Marktstraße und Bau-, Bachgasse ging im Anschluss Mark Steenken ein. Dabei kam auch die Parksituation zur Sprache. Demnach könnten 17 bis 19 Fahrzeuge rechtlich korrekt in der Bachgasse parken, tatsächlich waren es laut Zählung vom Ingenieurbüro am 29. März 21 Fahrzeuge, davon zwei widerrechtlich abgestellt. Geplant sind dort 17,19 oder 20 Stellflächen. In der Marktstraße sind 17 parkende Fahrzeuge zulässig, 25 waren es am Zähltag, fünf davon widerrechtlich, geplant sind 15 oder 16 Plätze. In der Baugasse sind 15 bis 16 parkende Fahrzeuge erlaubt, 14 waren es im März, davon zwei widerrechtlich, und geplant sind zehn Stellflächen. Auf dem Parkplatz Ecke Hauptstraße und Bachgasse sind 16 Fahrzeuge derzeit möglich, weitere 18 Stellplätze könnten geschaffen werden.

Die Schaffung der 18 zusätzlichen Plätze begrüßte Thomas Schneider (WIR). Gleichzeitig sah er »definitiv eine Verbesserung« der Bachgasse mit der Einbahnregelung und sprach sich für die Verschwenkung nach rechts sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Stundenkilometer aus. »Wahnsinnig schwer« würde sich Schneider hingegen mit einer Einbahnstraßenregelung in der Hauptstraße tun.

Thomas Bissert zeigte sich überzeugt, in der Bachgasse eine Möglichkeit für das sichere Passieren von Fußgängern, Rollatorfahrern und Kinderwagen schaffen zu können. Gleichzeitig hoffte er, damit vielleicht noch bewirken zu können, dass jeder wieder sein Fahrzeug im Hof parke, da er mit der geplanten Variante keine Angst mehr haben müsste, am nächsten Morgen seine Einfahrt zugeparkt vorzufinden. Zudem gab Bissert zu bedenken, dass die Problematik mit dem Kanal in der Bachgasse schon länger anstehe und diese Pflichtaufgabe nicht ewig hinaus geschoben werden könne.

Bürgermeister Thomas Münig (SPD) erklärte abschließend: »Eine Studie ist auch immer eine Studie, um zu sehen, was man nicht will. Daher ist immer wichtig, alles von allen Seiten zu betrachten.«

Marktgemeinderat Kleinheubach in Kürze Kleinheubach. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Kleinheubacher Marktgemeinderat noch mit folgenden Themen befasst: Amtsniederlegung: Einstimmig stellte der Gemeinderat die Niederlegung des Ehrenamtes als Gemeinderat von Helmut Schwab fest. Der CSU-ler war per E-Mail am 15. Mai mit sofortiger Wirkung vom AMt zurückgetreten; er war erst am 22. März für Wilhelm Breitenbach nachgerückt. Bürgerversammlung: Bürgermeister Thomas Münig (SPD) informierte darüber, dass die diesjährige Jungbürgerversammlung am 17. Oktober um 17 Uhr in der Aula der Schule und im Anschluss die Bürgerversammlung um 19.30 Uhr im Hofgarten stattfinden wird. jel