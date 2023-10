Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kleinheubach nun offiziell Mitglied der Odenwald-Allianz

Kooperation: Gemeinde kann vom 100.000-Euro umfassenden Regionalbudget profitieren - Mit Kleinprojekten ländlichen Raum entwickeln

Kleinheubach 17.10.2023 - 17:28 Uhr 1 Min.

Für 2024 gibt es für die Odenwald-Allianz noch ein Regionalbudget von 100.000 Euro. Wie es in Zukunft aussieht, konnten Johannes Krüger und Stefanie Dümig (Mitte) bei der Übergabe des Schecks an Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig und den Allianz-Vorsitzenden Peter Schmitt (rechts daneben) noch nicht sagen. Foto: Winfried Zang

Seit Thomas Münig 2020 zum Bürgermeister Kleinheubachs gewählt wurde, knüpfte er Verbindungen zur Odenwald-Allianz. Wie er am Montag im Sitzungssaal in Kleinheubach vor den Bürgermeistern der Allianz-Kommunen sagte, habe er von Anfang an »Begegnung auf Augenhöhe« gespürt, auch wenn die Gemeinde nicht offizielles Mitglied war. Er habe sich sofort voll integriert gefühlt, blickte Münig zurück. Gemeinsam habe man seit dieser Zeit viel geschafft, freute er sich.

Gemeinsamer Gewinn

Der Markt, beziehungsweise die VG habe sogar führende Rollen übernommen, etwa wenn es um die Themen Informationssicherheit oder den Sirenenaustausch gegangen sei. »Wenn jeder seinen Teil einbringt, ist das gewinnbringend für alle«, so Münig, der Kleinheubach als »starken Partner in der Odenwald-Allianz« bezeichnete.

Auch für den Vorsitzenden der Odenwald-Allianz, Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt, ist der offizielle Beitritt Kleinheubachs nur folgerichtig, denn gemeinsam könne man viel erreichen. Das belegte er unter anderem mit den Anstrengungen für ein wegweisendes Gesundheitskonzept, an dem man acht Jahre lang gearbeitet habe und das nun ein Modellprojekt in Bayern sei. Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) sei Teamarbeit, stellte Schmitt fest.

Gerne nahmen die Ortsoberhäupter den 100.000-Euro-Scheck entgegen, den Johannes Krüger (Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung am Amt für Ländliche Entwicklung, ALE) und Stefanie Dümig (ILE-Koordinatorin des ALE Unterfranken) für das Jahr 2024 mitgebracht hatten. Mit diesem Geld aus dem Regionalbudget können Kleinprojekte finanziert werden, die den Zweck verfolgen, den ländlichen Raum als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln.

Budgetkürzung im Gespräch

Krüger goss allerdings auch etwas Wasser in den Wein und berichtete, dass derzeit die Streichung oder die Kürzung des Regionalbudgets von 2025 an diskutiert werde. Das Amt für Ländliche Entwicklung spreche sich allerdings gegen eine Streichung aus. Sollte es zu Kürzungen kommen, müsse man die Mittel eventuell nach Größe und Zahl der Ortsteile gewichten.

Immerhin habe das Regionalbudget unterfrankenweit einen Umfang von 2,7 Millionen Euro, wies er auf die Bedeutung der Mittel für die beteiligten ILE-Zusammenschlüsse hin.

Gegen die Aufnahme Kleinheubachs habe sein Amt übrigens keine Bedenken geäußert, »das passt fachlich und räumlich.«

wiz