Klangvoller Start in den Frühling

Liederquell Umpfenbach und Gastchöre begrüßen den Mai

Neunkirchen 02.05.2023 - 13:23 Uhr 1 Min.

Der Chor Happy Hour vom gastgebenden gesangverein Liederquell beim Konzert in Umpfenbach.

Der Chor Happy Hour vom Gastgeber eröffnete mit dem Lied »Tage wie diese« von der Band »Die Toten Hosen«. Nach »Rain in May« von Max Werner folgte die Hymne der Wiedervereinigung »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen, gerade in dieser Zeit, in der die Freiheit von Vielen missbraucht und mit Füßen getreten wird, ein passendes Lied, so die Ankündigung.

Einmarsch des Rochus-Chores aus Volkersbrunn mit dem witzigen Stück »Nette Begegnung«, das auf ironische Weise die Vergesslichkeit vieler Zeitgenossen aufs Korn nimmt, die bei einer Begegnung gar nicht mehr wissen, wie das Gegenüber eigentlich heißt. Es folgt ein Shanty, das von neuseeländischen Walfänger handelt und denjenigen, die sie mit Lebensmittel und Proviant versorgen.

Der Moya Chor aus Rüdenau erfreute dann das Publikum mit dem Gospel »Deep in my heart«. Drei südafrikanischen Lieder mit Hüftschwung vorgeführt erfreuten die Zuhörer und bestätigten Nelson Mandela, der einmal gesagt hat, das besondere an afrikanischen Liedern sei, dass sie aufrichten, während sie eine traurige Geschichte erzählen.

Die NasSingers aus Nassig begannen mit dem »Mailied« von Mendelssohn-Barthold, bei dem die Romantik zum Ausdruck kommt. Es folgten das von Elvis Presley bekannt gemachte amerikanische Traditional »Love me tender«, Umberto Tozzis »Ti amo« und »Rock me«, das mit rhythmischem Klatschen begleitet wurde.

Die zehn Mitglieder des kleinsten Ensembles »Canto della Vita« boten das Stück »Krambambuli« über das gleichnamige hochgeistige Getränk. Es folgten das Lied »Good night dear heart« von Dan Forrest, das auf einem Gedicht auf dem Grabstein der Tochter Mark Twains basiert, und »Wanderers Nachtlied« von Johann Wolfgang von Goethe. Mit »Good night sweetheart« beschloss das Ensemble seinen Vortrag.

»Happy Hour« des Liederquells gestaltete zu vorgerückter Stunde mit »The drunken Sailor«, dem französischen Traditional »Viva l'amour« und dem bayerischen Schmankerl »Zum Abschied, schod is« den Ausklang.

Dieter Heilemann