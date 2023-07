Klangvolle Hommage an den Heimatort

Musikverein Regina Rück-Schippach komponiert Lied und dreht Video

Elsenfeld-Rück-Schippach 28.07.2023 - 13:46 Uhr 2 Min.

Stimmung und lautes Mitsingen in der Öbbelwoi-Kneipe Wolf in Rückschippach. Nach dem Drehtag in Frankfurt ging es daheim im Dorf weiter. Videodreh in Frankfurt

Impuls und Motivationshilfe

Nach dem aufwendige Video zum Musiktitel »Thriller« im November 2022 haben sie mit dem selbstkomponiertem Stück wieder ein Großprojekt gestemmt. Mit 14.800 Euro gefördert wurde es durch das bundesweite Programm »Impuls«, das Musizierenden Impulse und Motivationshilfen für den Neustart nach Corona geben will.

Beim Videodreh am Sonntag, 18. Juni, hatte es bis zu 36 Grad im Schatten. Eine Herausforderung für die Regina-Musiker, denn sie standen in Tracht oder im Kostüm in Frankfurt am Mainufer und an der alten Oper im prallen Sonnenschein. Nach einem heißen Drehtag kamen die 24 Vereinsmitglieder gegen 17 Uhr nach Rück-Schippach zurück, wo sie in der Öbbelwoi-Häcker Wolf mit der laut mitsingenden Dorfbevölkerung das Video vollendeten.

Ein Gemeinschaftswerk

Nach Schnitt und Vertonung wurde der Clip am 9. Juli auf sämtlichen Kanälen online gestellt. Texter Michael Hartig und Komponist Veit Langeheine waren positiv überrascht vom tollen Feedback von Kollegen und Bürgern.

Entstanden ist diese musikalische Liebeserklärung an ihr Dorf recht flott. Nach Thriller wollte man etwas Eigenes machen. Veit Langeheine hat sich bereiterklärt, zu komponieren. Der 19-jährige Musikstudent liebt es, Melodien zu kreieren oder neu zu arrangieren. Den Text steuerte Michael Hartig bei. Sein Kollege Fabian Büttner gab ihm den Anstoß, Stadt- und Dorfleben miteinander zu vergleichen und schon sprudelten die Textzeilen. Die Regina-Musiker waren vom Lied sofort angetan. Am 23. April wurde es in der Turnhalle Rück aufgenommen. Jetzt hoffen alle, dass es sich verbreitet und auch von anderen Kapellen nachgespielt wird.

Die Aktionen des MV Regina zeigen, dass Förderprogramme funktionieren und nicht nur Geld verblasen wird. Nach Veröffentlichung des Videos »Thriller« kamen viele Interessierte zum Musikverein. Es entstand eine neue Bläserklasse für 14 Erwachsene, die jetzt ein Instrument erlernen. Darüber freut sich insbesondere Vorsitzende Wicki Sauerwein (45) sehr, denn es sei nicht mehr so leicht, Kinder oder Jugendliche an ein Instrument heranzuführen.

Wer das Stück live hören möchte: Der Musikverein tritt am Sonntag, 30. Juli, um 10.30 Uhr im Park Schöntal Aschaffenburg und mittags ab 15 Uhr beim Weinfest Rück im Kloster Himmelthal auf.

Anja Keilbach

Hintergrund: Liedtext "Die Musik bleibt im Dorf" Die Stadt is mir zu groß, gar mancher find's famos. / Wie Zombies laufen die durch die Stadt und sind per Sie. / Sagt man einmal "Grüß Gott", ist der Städter gleich geschockt. / Da bleib ich lieber fort, bleib' lieber in meinem Ort. / Daheim ist: Das Gras viel - grüner! Der Himmel - blauer! Die Sterne - heller! Ohhhh - Die Musik bleibt im Dorf! / Wir ham die gute Luft, vom Wald ein frischer Duft. / Im Frühling blüht der Wein, jawoll hier will ich sein. / Im Dorf ist stets was los, die Stimmung riesengroß. / Wenn die Musik erklingt, ein jeder hier mitsingt: / Das Gras ist - grüner! Der Himmel - blauer! Die Sterne - heller! Ohhh ? Die Musik bleibt im Dorf! Musik: Veit Langeheine - Text: Michael Hartig - Gesang: Tina Helm und Norbert Langeheine - Background-Gesang: Felix und Moritz Bohlender, Michael Hartig - Tontechnik: Björn Weidauer. anke