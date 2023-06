Mit dem Kreis­mu­sik­fest er hat der Mu­sik­ve­r­ein Edel­weiß Sulz­bach am Wo­che­n­en­de sein 100-jäh­ri­ges Be­ste­hen ge­fei­ert. Zwölf Or­ches­ter aus den Land­kreis-Ge­mein­den mu­si­zier­ten zu­nächst an vier mar­kan­ten Punk­ten in der Goe­the­stra­ße, dem Kirch­platz, der Grü­nen Lun­ge und am Küb­ler Ring mit dem brei­ten Re­per­toi­re der Blas­mu­sik, ver­wan­del­ten so den gan­zen Ort in ei­ne klin­gen­de Ge­mein­de.