Klangfarben der Rohlf-Orgel im Mittelpunkt

Musikalischer Geburtstagsgottesdienst in der Obernburger Friedenskirche zum 20-jährigen Bestehens des Instruments

Obernburg 17.07.2023 - 15:19 Uhr 1 Min.

Beim Festgottesdienst in der Friedenskirche musizieren von links Thorsten Schölch (Saxofon), Udo Keller an der Rohlf-Orgel und Reimar Brinkmann (Querflöte).

Für den musikalischen Rahmen sorgten Reimar Brinkmann (Querflöte), Thorsten Schölch (Saxofon) und Udo Keller an der Rohlf-Orgel. Die Musiker hatten ihre Vorträge gut auf den Predigttext von Pfarrer Stefan Meyer und das Programm des Gottesdiensts abgestimmt. »Still sein - lauschen« war die Aufforderung von Meyer an die Gottesdienstbesucher. Er empfahl, die eigene Lebensmelodie zu entwickeln.

Anspruchsvoll und berührend

Künstlerisch anspruchsvoll und berührend waren die Beiträge der drei Musiker. Die von den Besuchern mitgesungenen Kirchenlieder wie »Lobt Gott getrost mit Singen« oder »Ich singe dir mit Herz und Mund« flankierten die aufkommenden Emotionen.

Schon in den vorherigen Konzerten waren die Klangfarben der Orgel sehr beeindruckend zur Geltung gebracht worden. Dem Festgottesdienst war ein musikalischer Feierabend am Samstag mit verschiedenen Interpreten und Interpretinnen vorangegangen, der in den Empfindungen der Gottesdienstbesucher am Sonntag noch nachhallte, die dieses Angebot genutzt hatten. Dies betonte auch Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger in seinen kurzen Grußworten, der namens der Stadt und des Stadtrats zum Orgeljubiläum gratulierte.

Pfarrer Meyer überraschte abschließend mit der Nachricht, dass er Obernburg zum Ende des Jahres verlässt und ins ökumenische Zentrum nach Würzburg-Lengfeld wechselt.

Die Geschichte der Rohlf-Orgel Da die Friedenskirche in Obernburg ein kleines Orgelinstrument besaß, wurden schon 1992 in aller Ruhe die Vorbereitungen für den Einbau einer neuen Orgel getroffen. Im November 2002 wurde zusammen mit dem Orgelausschuss der Kirchengemeinde, mit dem Organisten Rudolf Sosnowsky, des Orgelsachverständigen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Reinhold Morath und Orgelbaumeisters Mathias Jung das endgültige Bau- und Klangkonzept festgelegt. Das Äußere sollte schlicht und an den Innenraum der Friedenskirche angepasst sein. Der Auftrag wurde an das Orgelbauunternehmen Rohlf in Neubulach vergeben. Die Orgelbauer und Orgelbaumeister benötigten für den Bau knapp 3.000 Arbeitsstunden. Baumaterial war im Wesentlichen gewässerte Eiche vom Schönbuch für das Gehäuse und die Technik mit Zinn und Blei als Zutaten für die Metallpfeifen ausgestattet. Offiziell eingeweiht wurde die Orgel am 13. Juli 2003. ruw, Quelle: Chronik der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Obernburg