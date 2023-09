Klangfarbe historischer Instrumente

Hintergrund

Johann Christian Dauphin war ein Orgelbauer, der ab etwa 1707 in Kleinheubach sesshaft und verheiratet war. 1714 erhielt er die Aufsicht über die Orgeln der Grafschaft Erbach. Als sein größtes Werk gilt die dreimanualige Orgel für die Basilika Walldürn. Die vermutlich einzige weitgehend erhaltene Orgel steht in der alten Pfarrkirche St. Anna in Sulzbach, die ursprünglich in der Klosterkirche in Schmerlenbach stand und 1882 nach Sulzbach gebracht wurde. 1999 wurde das Instrument durch Vleugels Orgelmanufactur restauriert. Darüber hinaus sind von Dauphin einige Prospekte erhalten, wie etwa das der Orgel in der evangelischen Pfarrkirche St. Martin in Kleinheubach. Johann Christian Dauphins Sohn Johann Christian II. und sein Enkel Johann Christian III. führten in Kleinheubach die Orgelbauwerkstatt weiter, die dann aber um 1800 geschlossen wurde.