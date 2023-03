Rund 1,9 Mil­lio­nen Eu­ro will die Ge­mein­de Neun­kir­chen in die Er­wei­te­rung der Kin­der­ta­ges­stät­te Höh­en­wich­tel in­ves­tie­ren. Der Ge­mein­de­rat hat am Don­ners­tag ein­stim­mig den Pla­nungs­ent­wurf für das Vor­ha­ben ge­bil­ligt.