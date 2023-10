Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kita Dorfprozelten: Eingang zur Schulstraße hin

Gemeinderat

Dorfprozelten 20.10.2023 - 11:57 Uhr < 1 Min.

Der Gemeinderat legte am Donnerstag den genauen Standort und die Bauform der neuen Kindertagesstätte fest.

In dieser Variante ist das Gebäude näher an die Schulstraße gerückt. Es gibt Änderungen an der Winkligkeit und im Innern des Gebäudes. Die Gruppenräume und Freiflächen sind nach Altersstufen getrennt angebracht. Der Eingangsbereich wird zur Schulstraße hin mit einer Überdachung gestaltet. Die Parkplätze sollen entlang der Schulstraße angeordnet werden. Im Gebäudeinneren wird zwischen den beiden Gruppenbereichen eine Schmutz-Schleuse vorgesehen. Zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten für eine zusätzliche Gruppe sind ebenfalls vorhanden.

Auch der Frage eines Gemeinderates, ob sich die geänderte Lage der Kindertagesstätte auch auf die Kostensituation des Projektes bemerkbar machen würde, stimmte Welzbacher zu. Eine genaue Einsparung könne man aber erst nach einer genauen Kostenberechnung feststellen.

Gemeinderat Michael Bohlig (FWD) wies darauf hin, dass man bei der künftigen Planung der Heizung - falls diese eine Pelletheizung werde - die Anliefersituation der Pellets (Förderlänge) mit einem Silowagen berücksichtigen sollte. Ebenfalls plädierte er für eine zusätzliche Einzäunung des Eingangsbereiches der Kita, um eventuellen Vandalismus bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Innenausbau beauftragt

Um das Projekt weiter voranzutreiben und die Planungen auch im Innenbereich der Kita weiter zu konkretisieren, wurden unter anderem Planungsleistungen für die Landschaftsarchitektur, der Anlagentechnik, der Elektrotechnik, und für das Brandschutzkonzept in der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung vergeben. Bürgermeisterin Lisa Steger wies diesbezüglich darauf hin, dass die vorliegenden Angebote auf Basis der aktuellen Kostenschätzung erstellt wurden. Das endgültige Honorar ließe sich erst nach Erstellung der genauen Kostenberechnung ermitteln. Die Angebote seien aber im Hinblick auf die Konditionen verbindlich.

wero