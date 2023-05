Kita-Besuch in Kirchzell wird zehn Prozent teurer

Gemeinderat in Kürze

Verkehrsüberwachung: Einstimmig wurde der Beitritt zum Zweckverband der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Landkreis Miltenberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschlossen. Die Mitgliedschaft ersetzt eine vor fünf Jahren erstmals geschlossene Zweckvereinbarung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in Kirchzell. Wie Mario Schneider von der Gemeindeverwaltung mitteilte, spart die Gemeinde damit zwölf Euro beim Stundensatz für die Parkraumüberwachung. Die monatliche Stundenzahl der Überwachung des ruhenden Verkehrs soll auf acht oder, falls abweichend, auf die Mindestzahl wie von der KVÜ festgelegt werden.

Freiwilliges Soziales Jahr: Es wurde einstimmig die Schaffung der Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr mit einem kombinierten Einsatz in den Bereichen Grundschule, Mittagsbetreuung und Busaufsicht sowie in der Kindertagesstätte mit Krippe beschlossen. Die Stelle soll zunächst für das Schuljahr 2023/24 eingerichtet werden. Mit dem Beschluss einher geht der Auftrag an die Gemeindeverwaltung, einen geeigneten Träger zu suchen. Ob die Stelle über das Schul- und Kindergartenjahr 2023/24 hinaus bestehen bleiben soll, muss der Gemeinderat dann noch festlegen.

Gemeinde-App: Ebenfalls ohne Gegenstimme gab es Grünes Licht für die Beschaffung einer Gemeinde-App. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen geeigneten Anbieter zu suchen.

Raiffeisenring: Der Gemeinderat erteilte einstimmig den Auftrag zum Austausch von vier Betonmasten der Straßenbeleuchtung im Raiffeisenring mit Kosten von knapp 18.000 Euro. Aufgrund der ohnehin im betroffenen Bereich zu erledigenden Tiefbau-/Kabelverlegungsarbeiten spart die Gemeinde im Vergleich zu einem späteren Austausch Geld, da keine eigene Baustelle mehr eingerichtet werden muss. Zwischenzeitlich aufgrund der Arbeiten im Raiffeisenring eingerichtete Ersatzbushaltestellen werden nicht mehr gebraucht, die Linienbusse fahren wieder die gewohnten Haltestellen an. Auch wurde informiert, dass der aktuell asphaltierte Gehweg im Baustellenbereich im Hinblick auf den geplanten Glasfaserausbau gepflastert werden soll. Ein Angebot für Pflaster im Wert von 10.100 Euro liegt vor, wobei das Unternehmen, welches die Kabelarbeiten umsetzt, hier die Hälfte der Kosten übernehmen wird. Für die Gemeinde bleibt somit ein Anteil von 5000 Euro zu schultern.

Haushalt genehmigt: Wie Bürgermeister Stefan Schwab mitteilte, hat das Miltenberger Landratsamt den Kirchzeller Haushalt 2023 genehmigt. Bei der Überprüfung des Zahlenwerks durch die Rechtsaufsicht hätten sich keine Beanstandungen ergeben.

Strompreis: Das vom Gremium im November 2022 mit der Stromversorgung für den Markt Kirchzell und dessen gemeindliche Einrichtungen beauftragte Unternehmen hat neue Abschlagsrechnungen unter Berücksichtigung der Strompreisbremse vorgelegt. Auf Grundlage eines geschätzten Verbrauchs werde die Summe der Entlastung voraussichtlich etwa 60.000 Euro betragen. Eine genaue Aussage könne aufgrund der Schätzung nicht getroffen werden, die zu erwartende Entlastung hat aber eine Minderausgabe im Verwaltungshaushalt und eine Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Folge. Die gemäß dem Haushaltsplan 2023 gebildete Zuführung würde sich gemäß der Schätzung dann von 280 000 Euro auf 340 000 Euro und die freie Finanzspanne von 27 000 Euro auf 87 000 Euro erhöhen.

Audit Hochwasser: Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hat mitgeteilt, dass nach Rückmeldung der Regierung von Unterfranken das Vorhaben in das Förderprogramm für das Jahr 2023 mit aufgenommen werden kann. Der entsprechende Förderantrag sei nun zeitnah zu stellen (Frist bis Ende September 2023), hieß es - was die Gemeinde bereits erledigte.

Trinkwasseruntersuchung: Der Bürgermeister informierte, dass ein Institut am 11. April Proben des Reinwassers aus der Sammelstelle in Kirchzell entnommen habe. Auch seien Proben aus den Netzen der Ortsteile Kirchzell und Buch sowie aus der Ziegelwiesenquelle untersucht worden. Bei allen Proben seien die nach der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte eingehalten, so das Resultat - bis auf eine Ausnahme: Die Wasseruntersuchung im Kirchzeller Ortsnetz habe eine geringfügige Überschreitung des Grenzwertes für die Calcitlösekapazität ergeben. Hier sei aber bereits reagiert worden, so dass sich die Werte aktuell wieder im Normbereich befinden.

Volkshochschule: Dem Gremium lag die Abrechnung der Volkshochschule Miltenberg (VHS) für das Jahr 2022 vor. Aus Kirchzell nahmen im vergangenen Jahr 25 Personen Kursangebote wahr. Aufgrund der Zweckvereinbarung zum Betrieb der Einrichtung muss der Markt Kirchzell sich mit 1441 Euro am Ausgleich des ungedeckten Betrags der VHS beteiligen.

Beschilderungskonzept: Wie Schwab mitteilte, hat der Odenwaldklub für den bayerischen Odenwald und die benachbarten Kommunen ein Beschilderungskonzept erarbeitet; für Kirchzell sind 13 Standorte vorgesehen. Über die Leader-Förderung werden 60 Prozent der Netto-Kosten getragen, der Rest der wird als Eigenanteil der Kommunen finanziert.

Fenster für Feuerwehrhaus: Zwecks Lüftungsmöglichkeiten - welche im Vergleich zu den vorhandenen Glasbausteinfenstern nicht möglich sind - sollen in das Feuerwehrhaus Breitenbuch neue Fenster eingebaut werden. Der Auftrag wurde zum Preis von 6000 Euro vergeben.

Ratten: Es wurde informiert, dass die turnusmäßige Rattenbekämpfungsaktion in mehreren Schritten in der Zeit von Donnerstag, 1. Juni bis Freitag, 2. Juni, Donnerstag, 22. Juni bis Freitag, 23. Juni, sowie in den Wochen vom 10. Juli bis 14. Juli und vom 24. Juli bis 30. Juli erfolgt. Die Gemeinde bittet die Besitzer von Haustieren, in der Zeit ab und nach der Bekämpfungsaktion besondere Vorsicht walten zu lassen, um Schäden bei den Tieren zu vermeiden. Weiter sei darauf zu achten, dass während der Bekämpfung die runden Kanaldeckel zugänglich bleiben, insbesondere solle nicht darauf geparkt werden.

Glasfaserausbau: Es wurde von Unternehmensseite informiert, dass geplante Glasfaser-Ausbaupläne sich verschieben, wie Schwab erklärte. Grund seien Engpässe bei Baupartnern und allgemein gestiegene Kosten. Gespräche, wie es in Sachen Ausbau weiter gehe, würden aktuell zwischen Anbieter und Baupartner laufen. Der Baubeginn für das Höfe-Bonus-Programm mit der Glasfasererschließung der Weiler und Einzelgehöfte startete diesen Montag. Die Arbeiten beginnen am Campingplatz, ab 22. Mai sollen die Bauarbeiten in Watterbach Richtung Schrahmühle und Aussiedlerstall starten.