Kirchzeller wollen "Herrschaft über unseren Wald" behalten

Gemeinderat erteilt Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" eine Absage

Kirchzell 15.10.2023 - 16:56 Uhr 2 Min.

Graffiti zur Kennzeichnung von Habitatbäumen im Wald. Foto: Hans-Jürgen Freichel

Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) betonte, dass Klimaschutz und Anpassung der Wälder an den Klimawandel auch im Interesse Kirchzells liege. In der Gemeinde wisse man um die Bedeutung des Waldes als Kohlenstoffspeicher und die Wichtigkeit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Etwa 80 Prozent der vorgegebenen zu erfüllenden Kriterien zur Förderung würden bereits bei der Bewirtschaftung angewendet, die andere seien mit hohem Verwaltungsaufwand oder mit Mindermengen bei der Brennholzbereitstellung verbunden.

Die Gemeinde Kirchzell bewirtschaftet nach Angaben von Betriebsleiter Bernd Trunk eine Waldfläche von 1200 Hektar, bei Teilnahme an dem 20-jährigen Programm könne zehn Jahre lang jährlich mit rund 90.000 Euro Fördermitteln gerechnet werden. Das sei ein ordentlicher Betrag, aber man dürfe nicht nur die Einnahmen im Blickfeld haben, der Arbeitsaufwand zur Einhaltung der zwölf Förderkriterien sei enorm. Größter Aufwand sei laut Trunk dabei die Suche, Kennzeichnung und der Erhalt der Habitatbäume, von denen 6000 Stück durch Fachleute im Gemeindewald nachzuweisen seien und die zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben müssten. Das werde auch kontrolliert. Problematisch seien auch die vorgegebenen größeren Abstände bei der Neuanlage von Rückegassen, die zu erschwerten Bedingungen bei der Holzernte und den Sicherheitsmaßnahmen in den Steillagen führen würden.

Josef Schäfer (FWG) störte sich an der Vorgabe, dass zehn Prozent des anfallenden Schadholzes, also auch bei Käferbefall, im Wald auf der Fläche verbleiben müssen. Peter Schwab (CSU) fasste den Sachverhalt so zusammen, dass das Gremium sich oft über die strikten Vorgaben vorgesetzter Behörden etwa bei der Genehmigung von Bauvorhaben ärgere. Jetzt habe man die Möglichkeit, den Wald nach den Ratschlägen eigener Fachleute und den daraus resultierenden Vorgaben der Gemeinde ohne Fremdeinfluss zu bewirtschaften. Das habe bisher sehr gut funktioniert, der Wald stehe ordentlich da. Warum solle man sich jetzt den Vorgaben, etwa der kostenintensiven Ausweisung von besagten 6000 Bäumen, von Institutionen unterwerfen, die den Kirchzeller Forst gar nicht kennen. Er fragte, was mit den Habitatbäumen geschehe, wenn sie auf Flächen stehen, die plötzlich für Windkraft genutzt werden sollen.

Brigitte Krug (SPD) erinnerte daran, dass der Wald in Zeiten des Klimawandels nicht nur als Einnahmequelle gesehen werden könne, sondern vor allem künftig auch viele andere Funktionen erfüllen müsse. Sie stehe hinter den Vorgaben zur Förderung, auch zur Waldstilllegung. Laut Herkert speichere aber der Wirtschaftswald mehr Kohlendioxid als stillgelegter Wald. Auch Joachim Kunz (CSU) war nicht bereit, die »Herrschaft über unseren Wald« abzugeben.

hjf

