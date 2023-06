Kirchzell ist "rehkitzfreundlichste" Gemeinde im Kreis Miltenberg

In der Sitzung am Freitag hat sich der Marktgemeinderat Kirchzell mit folgenden Themen befasst:

Wahlbezirk: Für die am 8. Oktober stattfindenden Landtags- und Bezirkswahlen wurde für das ganze Gemeindegebiet nur ein Wahlbezirk in der TV-Turnhalle vom Ratsgremium einvernehmlich bestimmt. Dieser gelte auch für die Ortsteile Breitenbuch, Buch, Ottorfszell, Preunschen und Watterbach sowie für die Weiler Breitenbach, Dörnbach, Hofmühle und Schrahmühle.

Aushängekästen: Aufgrund der Neugestaltung der Ortsmitte wurden die bisherigen Aushängekästen am Historischen Rathaus abgenommen. In der Sitzung im Mai ging jedoch von verschiedenen Ortsvereinen der Wunsch ein, wieder Aushängekästen anzubringen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Vereinen die Möglichkeit zu schaffen eigenständig Aushängekästen an den von der Verwaltung benannten Plätzen zu errichten. Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) erwähnte jedoch, dass in einem solchen Fall die Vereine selbst für die Beschaffung, Errichtung, Pflege und Aktualisierung verantwortlich seien. Mittagsbetreuung: Für das Schuljahr 2023/2024 hatte die Verwaltung bei den Eltern der Grundschüler für das kommende Schuljahr den Bedarf an verkürzter (bis 14 Uhr) und verlängerter (bis 16 Uhr) Mittagsbetreuung abgefragt. Aktuell liegen für die Betreuung von Montag bis Donnerstag bis 14 Uhr - 51 Anmeldungen vor, und für die verlängerte Betreuung von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr - 14 Anmeldungen. Der Rat beschloss einvernehmlich, eine verlängerte Mittagsbetreuung bis 16 Uhr einzuführen, jedoch unter den Voraussetzungen einer Mindestgruppengröße von drei zu betreuenden Kindern pro Tag, und dass die verlängerte Betreuungszeit auch mit dem vorhandenen Personal geleistet werden könne. Sollte die Mindestanzahl von drei Kindern dauerhaft nicht mehr gewährleistet sein, werde man die verlängerte Mittagsbetreuung an den entsprechenden Tagen nicht mehr anbieten beziehungsweise einstellen, so der Bürgermeister.

Glasfaserausbau: Im Rahmen des Höfe-Bonus-Programms werden zurzeit durch das von der Telekom beauftragte Unternehmen Steigerwald aus Frammersbach (Kreis Main-Spessart) die Glasfaserleitungen in Watterbach in der Straße Richtung Schrahmühle verlegt. Außerdem wird eine Leitung in der Straße »Fahräcker« verlegt.

Bienenlehrpfad: Der Kirchzeller Imker Adolf Wiesel hat einen Bienenlehrpfad mit Schautafeln angelegt. Die Infotafeln wurden vom Ende des Wohngebietes »Am Sonnenhang« bis zur Schranke am »Wolkmann-Berg« angebracht. Ein entsprechender Hinweis wird es in der Ausgabe des Amtsblattes im Juni und auf der Homepage des Marktes geben.

Schulung für Defibrillator: Nach der bereits im März zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz erfolgreich durchgeführten Erst-Schulung in Kirchzell werden weitere Schulungen am 26. Juni (ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Preunschen) und am 27. Juni (ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Watterbach) angeboten. (wero)