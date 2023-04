Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kirchzell greift tief in die Rücklage

9,6-Millionen-Euro-Haushalt verabschiedet

Kirchzell 02.04.2023 - 09:00 Uhr 3 Min.

Als erste Brücke in Kirchzell wird die Kindergartenbrücke erneuert.

Für die geplanten Investitionen sind weder neue Kreditaufnahmen geplant noch werden Verpflichtungsermächtigungen eingegangen. Allerdings ist ein tiefer Griff in die Rücklagen von fast zwei Millionen Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 500.000 Euro festgesetzt und wird über Euribor-Darlehen zwischenfinanziert.

Hohe Schuldenlast

Der Gesamtschuldenstand zu Beginn des Jahres betrug 4,1 Millionen Euro und damit 1.849 Euro pro Einwohner. Bei einer jährlichen Tilgungsleistung von 250.000 Euro und einer Zinsbelastung von 45.000 Euro beträgt der Schuldendienst der Gemeinde rund 300.000 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres betrage dann die Schuldenlast 3,8 Millionen Euro, 1.735 Euro pro Einwohner. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ist nach knapp 600.000 Euro in 2022 in diesem Jahr mit 280.000 Euro kalkuliert. Dieser erhebliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass mit höheren Energiekosten von etwa 200.000 Euro geplant werde, die Kreisumlage sowie die Personalkosten steigen und mit etwa 90.000 Euro weniger beim Holzverkauf gerechnet wird.

Schwab gab einen Sachbestandbericht über die Großprojekte der Gemeinde: die Neuordnung der Gesamtentwässerungsanlage und das neue Brückenbauwerk, das direkt mit der dritten Maßnahme, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses zusammenhängt. Hierfür sind Abstimmungen mit weiteren Behörden notwendig, Planungsleistungen an Fachbüros wurden vergeben, deren Präsentation sich leider in die Länge ziehe.

Wenig Spielraum

Die freie Finanzspanne als Gradmesser der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune berechnet sich aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der Tilgungen und beträgt in diesem Jahr nur 30.000 Euro. Hinzu kommt die Investitionspauschale von etwa 130.000 Euro, so dass sich ein bereinigtes Ergebnis auf gut 160.000 Euro belaufen wird. Schwab sieht die wirtschaftliche Situation wie in den letzten Jahren zwar angespannt, aber beherrschbar.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Schulverband Amorbach: Bürgermeister Stefan Schwab informierte über den Haushalt für die Parzival-Mittelschule in Amorbach und seine Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Kirchzell. Der Etat der Schule schließt im Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 650.000 Euro. Darauf aufbauend wird die Verwaltungsumlage, die den nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Betrag beziffert, auf 540.000 Euro festgesetzt. Pro Schüler beträgt die Umlage 3400 Euro. Für die 40 Kirchzeller Schüler muss die Gemeinde 136.000 Euro aufwenden. Die Schulden der Schule werden zum Jahresende auf 1,26 Millionen Euro zurückgehen. Aufträge: Die Firma BS Hoch- und Tiefbau aus Ahorn erhielt für 2023 auf Grundlage der angebotenen Einheitspreise den Auftrag zur Instandsetzung von Straßenschäden. Mittagsbetreuung: Die letzte Anhebung der Gebühren für die Mittagsbetreuung wurde im Schuljahr 2017/2018 vorgenommen. Bereits im letzten Schuljahr hat die Gemeinde rund 54.000 Euro für die Mittagsbetreuung beigesteuert. Für das laufende Schuljahr werden erhöhte Personalkosten für einen weiteren Kostenanstieg sorgen. Der Gemeinderat beschloss deshalb einstimmig eine Gebührenanpassung in den beiden Buchungsvarianten 14 Uhr und 16 Uhr um fünf Euro ab dem kommenden Schuljahr. Schöffen: Die Gemeinde benennt Michaela Kahl und Alexander Fertig für die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen beim Amtsgericht Obernburg und beim Landgericht Aschaffenburg für die Wahlperiode 2024 bis 2028. Brücken: Die gesetzlich vorgeschriebene einfache Prüfung gemeindlicher Brückenbauwerke hat der Sachverständige Hans Hörner vorgenommen. Bei dem Großteil der festgestellten Mängel handelt es sich um kleinere Maßnahmen, die vom Bauhof sukzessive bei geeigneter Witterung und passendem Wasserstand bis zur nächsten Hauptprüfung im Jahr 2025 behoben werden können. Für Arbeiten, die nicht vom Bauhof erledigt werden können, werden Angebote eingeholt oder bei Niedrigwasser genau begutachtet. Spielplätze: Der Sachverständige Wilfried Prinzen hat die Jahreshauptkontrolle der gemeindlichen Spielplätze einschließlich des Kindergartenspielplatzes durchgeführt. Beanstandete Geräte im Bereich der Kinderkrippe und in Watterbach werden erneuert. Gravierende sicherheitsrelevante Mängel wurden allerdings nicht festgestellt, die übrigen werden demnächst behoben. Straßenbeleuchtung: Die Neuerrichtung und der Austausch schadhafter Straßenleuchten am Oberen Geisberg sind abgeschlossen. Die Arbeiten hat das Bayernwerk für 11.500 Euro erledigt.

Zahlen und Fakten: Kirchzeller Haushalt 2023 Einnahmen Verwaltungshaushalt: Staatliche Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse 2,45 Millionen Euro, eigene Steuern 570.000 Euro, Gebühren 870.000 Euro, Verkäufe 332.000 Euro, Zuschüsse und Zuweisungen 440.000 Euro, Verrechnungen und sonstige Kosten 736.000 Euro. Ausgaben Verwaltungshaushalt: Personal 1,64 Millionen Euro, Umlagen eine Million Euro, Unterhaltskosten 550.000 Euro, Zuweisungen 167.000 Euro, Energie, Dienstleistungen und Sachkosten 695.000 Euro, Steuern, Abschreibungen und Verrechnungen 860.000 Euro, Zuführung Vermögenshaushalt 280.000 Euro, Zinsen und Sonstiges 205.000 Euro. Einnahmen Vermögenshaushalt: Zuschüsse und Fördergelder 1,5 Millionen Euro, Grundstücksverkäufe 300.000 Euro, Investitionspauschale 134.000 Euro, Zuführung Verwaltungshaushalt 280.000 Euro, Entnahme Rücklagen 1,95 Millionen Euro. Ausgaben Vermögenshaushalt: Straßenbau und Gehwege450.000 Euro, Brückensanierung 160.000 Euro, Straßenbeleuchtung 220.000 Euro, Photovoltaik 260.000 Euro, Breitbandversorgung 765.000 Euro, Wasser- und Abwasserversorgung 960.000 Euro, Waldwegebau 75.000 Euro, Tilgungen Darlehen 250.000 Euro, Feuerwehr 430.000 Euro, Sonstiges 85.000 Euro, Zuführung Rücklage 550.000 Euro. Steuersätze: Grundsteuer A und B 320 Prozent, Gewerbesteuer 340 Prozent.