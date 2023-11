Um ei­nen dro­hen­den Preis­sprung bei den Was­ser­ge­büh­ren von 35 Pro­zent auf ge­schätz­te 5,38 Eu­ro pro Ku­bik­me­ter zu ver­mei­den, hat der Ge­mein­de­rat Kirch­zell in sei­ner Sit­zung am Frei­tag den lau­fen­den Kal­ku­la­ti­ons­zei­traum ab­ge­bro­chen und und er­höht die Ge­büh­ren schon jetzt, wenn auch in ge­rin­ge­rem Um­fang.