Kinderpornos gehortet, Nachbarmädchen begrapscht: Haftstrafe für 64-Jährigen

We­gen Be­sit­zes von Kin­derpor­no­gra­fie und se­xu­el­len Miss­brauchs ist ein 64-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis am Don­ners­tag am Amts­ge­richt Obern­burg zu ei­ner zwei­ein­halb­jäh­ri­gen Haft­stra­fe ver­ur­teilt wor­den. In den Ge­richts­saal wur­de der Mann wur­de aus der Un­ter­su­chungs­haft vor­ge­führt, in der er seit Ju­ni we­gen Ver­dun­ke­lungs­ge­fahr sitzt. Hier nimmt er mitt­ler­wei­le psy­ch­ia­tri­sche Hil­fe in An­spruch.