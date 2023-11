Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kinderpornografische Schriften verbreitet, Kinder sexuell missbraucht

Schöffengericht Obernburg verurteilt 21-Jährigen zu Bewährungsstrafe von 22 Monaten - Ambulante Therapie als Auflage

Obernburg 09.11.2023 - 16:51 Uhr 2 Min.

Der Angeklagte, der eine Ausbildung als Handwerker abgebrochen hatte und als Aufsicht in einer Spielothek arbeitete, saß ruhig und emotionslos neben seinem Verteidiger. Der Richter mahnte ihn, seine Mütze im Gerichtssaal abzusetzen. Seinen Kopf hatte er die meiste Zeit der fast fünfstündigen Verhandlung auf seinen Arm gestützt. Der Angeklagte räumte gleich zu Beginn über seinen Verteidiger die Tatvorwürfe ein. Um den Fall zu bewerten, sahen sich Richter, Staatsanwältin und Verteidiger die sichergestellten Videos auf einem Laptop an.

Filme und Fotos aus Langeweile

Richter Matthias Wienand erinnerte, dass der Angeklagte bereits als Jugendlicher pornografische Schriften verschickt hat. Später verteilte er kinderpornografisches Material, das er sich aus dem Internet heruntergeladen hatte. Im Juli 2022 kam es schließlich zu den Chats mit Acht- bis Zwölfjährigen. Der Angeklagte sagte, er könne sich nicht mehr daran erinnern. Die Filme habe er aus Langeweile gemacht und auf einen Dropbox-Account gespeichert. Anderen will er die Bilder und Filme nicht zur Verfügung gestellt haben. Er sei damals sehr einsam gewesen und habe keine Freunde gehabt. Deshalb habe er die beiden Mädchen über den Messaging-Dienst Snapchat aufgefordert, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Auf die Anwesenheit und Aussagen der beiden betroffenen Mädchen konnte verzichtet werden. Laut Protokoll der Kripo hatte ein Mädchen der Polizei erzählt, dass der Angeklagte sich bei ihr als Klassenkamerad ausgegeben habe, der in der Schule hinter ihr sitzt und der sie gerne mag. Später hatte er ihr ein Bild von seinem erigierten Penis geschickt und ihr gesagt, sie solle sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Dem Mädchen wurde später alles zu viel, worauf sie den Kontakt mit dem Mann abgebrochen hat.

Therapeutische Hilfe erwünscht

Seit einer Hausdurchsuchung habe bei ihm ein Umdenkungsprozess stattgefunden, meinte der Angeklagte. Er bewege sich viel weniger in den sozialen Medien, versuche mehr Kontakte im richtigen Leben zu finden und seinen Hobbys Fußball, Basketball, Fitnessstudio und Bogenschießen nachzugehen. Auch therapeutische Hilfe wolle er annehmen.

Der als Zeuge geladen Kriminaloberkommissar berichtete, der Angeklagte sei über seine Handynummer ermittelt worden. Zwei Handys seien bei der Hausdurchsuchung zur Auswertung sichergestellt worden. Dabei habe man die Videos und Bilder gefunden.

Bemüht, sich zu ändern

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe sagte, der Angeklagte ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern habe und positiv und selbstständig erzogen worden sei. In seiner Jugend habe er nur einen Freund gehabt und es falle ihm schwer in großen Gruppen zu agieren. Er ziehe sich meist zurück und spreche nicht viel. Schädliche Neigungen lägen vor, aber er sei bemüht, jetzt etwas daran zu ändern. Da er zum Zeitpunkt Heranwachsender war, schlug sie vor, ihn nach Jugendstrafrecht zu behandeln.

Die Staatsanwältin meinte in ihrem Plädoyer, der sei Sachverhalt bestätigt, der Angeklagte habe sich schuldig gemacht. Zu seinen Gunsten wertete sie, dass er Reue gezeigt, die Taten eingeräumt und bereits Abstand zu sozialen Medien genommen habe. Zur Last legte sie ihm, dass er bereits wegen Verbreitung pornografischer Schriften vorbestraft sei und deshalb im Bundeszentralregister ein Eintrag vorliege. Beim Angeklagten lägen schädliche Neigungen vor, er habe erhebliche Persönlichkeitsmängel. Ein großes Problem sei, dass er keinen Freundeskreis habe. Am Anfang sei er nett zu den Kindern gewesen und dann nur noch fordernd. Er habe ihre kindliche Naivität und Leichtgläubigkeit ausgenutzt.

Vertrauensvorschuss

Der Verteidiger des Angeklagten meinte, es seien keine schönen Delikte gewesen und er wolle sie auch nicht kleinreden. Sein Mandant sei aber auf einem guten Weg. Dem schloss sich der Angeklagte in seinem letzten Wort an.

»Beweisen Sie das in Sie gesetzte Vertrauen«, gab Richter Matthias Wienand dem jungen Mann mit auf den Weg. Außerdem legte er ihm nah, eine Berufsausbildung zu beginnen.

Martin Roos