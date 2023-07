Kindergartenbesuch in Stadtprozelten wird teurer

Krippenplatz kostet 50 Prozent mehr

Stadtprozelten 21.07.2023 - 17:10 Uhr 3 Min.

Für den Friedhof in Stadtprozelten wurden die Richtlinien für die Bestattung teilweise geändert.

Die Gebühren steigen demnach im Kindergarten bei einer Buchungszeit bis zu sechs Stunden um 30 Prozent, bis zu sieben Stunden um 17 Prozent und bis zu neun Stunden um sieben Prozent. Noch deutlicher fallen die neuen Gebühren für die Kinderkrippe aus. Dort steigen sie für alle Buchungszeiten im Schnitt um 50 Prozent. Die neue Satzung tritt zum 1. September 2023 in Kraft. Vor vier Jahren waren die Gebühren zuletzt angehoben worden.

Was auf den ersten Blick gravierend aussieht, wird aber durch eine Maßnahme des Freistaates abgemildert. Laut Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) zahlt München für jedes Kind, das im September eines Jahres das dritte Lebensjahr vollendet, einkommensunabhängig 100 Euro Elternbeitragszuschuss an die Träger. Für jüngere Krippenkinder könnten die Eltern ein Krippengeld in Höhe von 100 Euro beantragen, das direkt an die Eltern ausgezahlt wird. Für die Eltern verbleibe als Belastung bei den Kitagebühren lediglich der Betrag, der den Zuschuss überschreitet. Damit müssten Eltern im Kindergarten je nach Buchungszeit zwischen zehn und 60 Euro zahlen, in der Kinderkrippe zwischen 60 und 180 Euro.

Die Stadtverwaltung rechnet laut Kroth mit Mehreinnahmen von etwa 18.000 Euro. Damit werde das Defizit von über 200.000 Euro jährlich zwar nicht signifikant gesenkt, aber der Gebührensatz nähere sich dem umliegender Kommunen. Wichtig war dem Bürgermeister auch der Hinweis, dass die deutliche Erhöhung des Defizits im Jahre 2022 sich ausschließlich aus den Kosten des laufenden Betriebsjahrs ergibt. Die Baukosten für die Neuerrichtung der Kita spielten bei der Berechnung des Defizits keine Rolle. Dieses begründe sich ausschließlich aus den deutlichen Tariferhöhungen im Personalbereich, die aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse auch weiter steigen würden.

Stimmen der Fraktionen

Jürgen Weiskopf (FWG) fragte nach den aktuellen und kommenden Belegungszahlen. Er befürchtete, dass bei den erhöhten Gebühren weniger Stunden gebucht werden und damit die Gebührenerhöhung wirkungslos bleibt. Kroth wies darauf hin, dass die Kita derzeit ausgebucht sei und er erwarte, dass dies auch so bleibe.

Hartmuth Piplat (SPD) sah ein Missverhältnis darin, dass die Erhöhung für die Eltern zwar gravierend sei, der Haushalt hingegen »nur« um 18.000 Euro entlastet werde. Breche man die Gebühren auf einen täglichen Beitrag herunter, sehe man, wie wenig die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zahlten. »Die aktuellen Eltern hatten den Vorteil, vier Jahre keine Erhöhung gehabt zu haben und die künftigen Nutzer werden nicht bestraft, wenn die Gebühren jetzt steigen«. Deshalb machte Jens Greulich (FWG) den Vorschlag, künftig die Gebühren regelmäßiger moderat statt auf einmal so deutlich zu erhöhen.

Christian Johne (CSU) sprach bei der guten vorhandenen Personalstruktur von einer »vertretbaren Erhöhung«, da diese ja teilweise durch den Zuschuss des Freistaats sozial verträglich abgefedert werde. Er erinnerte an die Haushaltsberatungen der letzten Jahre, wo das Thema immer aufgetaucht, aber nicht konsequent angegangen worden sei. Die jetzige Erhöhung könne nur ein erster Schritt sein. Kroth stellt abschließend fest, dass sich die Erhöhung niemand wünsche, sie sei aber leider haushaltstechnisch unvermeidbar.

Hans-Jürgen Freichel

Stadtrat in Kürze Friedhof: Einstimmig wurde der neuen Änderungssatzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen der Stadt zugestimmt. Darin wurden im Wesentlichen die Ruhezeiten für Leichen in der Erde auf 25 Jahre und bei Urnenbestattungen auf 15 Jahre neu festgesetzt. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Nicht beschlossen wurde die neue Abgabensatzung. Nach längerer Debatte wurden im Gremium einige Neufestsetzungen beanstandet, die nicht logisch seien und nochmals überarbeitet werden müssten. Deshalb wurde die Entscheidung vertagt. Bahnübergang: Der Bahnübergang zum Industriegebiet nach Dorfprozelten soll nach einem tödlichen Unfall sicherer gemacht werden. Darüber hat die Deutsche Bahn die Stadt informiert. Dabei könne die Stadt lediglich ihr Benehmen erteilen. Im Gegensatz zum Einvernehmen bedeutet dies, dass die Stellungnahme unverbindlich sei und der Gegenüber nicht verpflichtet ist, die geäußerte Meinung zu berücksichtigen. Deshalb verzichtete der Rat auf eine Stellungnahme. Anbau Rathaus: Einstimmig beschloss der Stadtrat, für den Einbau einer Aufzuganlage für das Rathaus einen Förderantrag über die Städtebauförderung zu stellen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt nach entsprechendem Beschluss über die Verwaltungsgemeinschaft. Regionales Energiewerk: Auch Stadtprozelten wird, vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftsvertrages als Gesellschafter der REW-Untermain GmbH beitreten und unterstützt damit die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Region. Dazu habe es in der Stadt laut Walter Adamek (CSU) bereits mehrere Initiativen gegeben, die aber nicht zu einer Realisierung geführt hätten. Kindergartenneubau: Derzeit finden auf dem Gelände für den Neubau des Kindergartens noch vorbereitende Arbeiten statt. Diese sollen bis Ende August abgeschlossen sein, so dass spätestens Mitte September mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Alarmierung: Die Sirenen auf dem Bürgerhaus in Neuenbuch und auf dem historischen Rathaus in Stadtprozelten sind montiert, lediglich der Elektroanschluss steht noch aus. Für den Einbau der Sirene auf dem Trachtenheim konnte noch kein Termin genannt werden. Straßensanierung: Nach der Sanierung einiger Straßen in Neuenbach ergaben sich erhebliche Reklamationen. Da mit der beauftragten Firma Luley bisher keine Terminabsprache möglich war, hat die Verwaltung nun eine Frist gesetzt, innerhalb der die Restarbeiten abgesprochen und behoben werden müssen.